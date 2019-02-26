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الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء الفلك يعلنون اكتشاف كوكبين حرّين جديدين

علماء الفلك يعلنون اكتشاف كوكبين حرّين جديدين

علماء الفلك يعلنون اكتشاف كوكبين حرّين جديدين
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:40

اكتشف علماء بولونيون من المرصد الفلكي لجامعة وارسو اثنين من الكواكب الجديدة، غير مترابطتين بالجاذبية مع أي نجم آخر ويتجولان بمفردهما.

وأكد بلاغ لجامعة وارسو أن "الدراسات الخاصة بتشكيل أنظمة الكواكب مثل النظام الشمسي، تؤكد وجود كواكب حرة لا علاقة لها بالجاذبية مع أي نجم، وتجول في مجرتنا وحدها".

وأوضح المصدر أن باحثين من مرصد جامعة وارسو الفلكي اكتشفوا كوكبين جديدين، مشيرا الى أنه "حتى الآن، تم اكتشاف ودراسة ما يقرب من أربعة آلاف كوكب تدور حول نجوم غير شمسية" .

وأكد المصدر أن "معظم الطرق للعثور على الكواكب خارج المجموعة الشمسية تشمل مراقبة النجوم الأم، و تسمح هذه الطرق إيجاد مئات الكواكب خارج المجموعة الشمسية".

كما أشار البلاغ إلى أن "الكواكب الوحيدة لا تبعث الضوء، لذا لا يمكن مشاهدتها بشكل مباشر، ويستخدم العلماء طريقة الجاذبية الميكروية لاكتشافها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أستاذ الإجتماعيات الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:58
البشر الطبيعيون يكتشفون الكواكب و يصنفونها إلى كوكب تدور حول شموس
و كواكب تدور حول نجوم غير شمسية و كواكب حرة، و نحن مازلنا نناقش زيادة 600 درهم للموظفين؟؟؟ و هل يجوز جعل الحمقى و التافهين مشاهير؟؟؟ و نتهكم على لهجة أمازيغية لطفل بريء عبقري في البرمجة؟؟؟ و نهاجم محسنة تبرعت بما يقارب المليارين من السنتيمات لبناء إعدادية فقط لأنها متوزجة من إماراتي؟؟؟ و نقيم الدنيا و نقعدها لأن أستاذة تزوجت تلميذا؟؟؟ و حكومتنا تعتبر وفاة 19 شخصا بإنفلونزا الخنازير أمرا عاديا جدا؟؟؟
لا حول و لا قوة إلا بالله.
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2 - Hassan Sima الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:59
لو گان هـذا الگون بدون خالق لصقطت تلك الگواكب على الأرض مند زمن بعيد لا إله إلا الله ولا حولة ولا قوة إلا بالله
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