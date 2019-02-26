علماء الفلك يعلنون اكتشاف كوكبين حرّين جديدين

هسبريس ـ مُتابعة

اكتشف علماء بولونيون من المرصد الفلكي لجامعة وارسو اثنين من الكواكب الجديدة، غير مترابطتين بالجاذبية مع أي نجم آخر ويتجولان بمفردهما.

وأكد بلاغ لجامعة وارسو أن "الدراسات الخاصة بتشكيل أنظمة الكواكب مثل النظام الشمسي، تؤكد وجود كواكب حرة لا علاقة لها بالجاذبية مع أي نجم، وتجول في مجرتنا وحدها".

وأوضح المصدر أن باحثين من مرصد جامعة وارسو الفلكي اكتشفوا كوكبين جديدين، مشيرا الى أنه "حتى الآن، تم اكتشاف ودراسة ما يقرب من أربعة آلاف كوكب تدور حول نجوم غير شمسية" .

وأكد المصدر أن "معظم الطرق للعثور على الكواكب خارج المجموعة الشمسية تشمل مراقبة النجوم الأم، و تسمح هذه الطرق إيجاد مئات الكواكب خارج المجموعة الشمسية".

كما أشار البلاغ إلى أن "الكواكب الوحيدة لا تبعث الضوء، لذا لا يمكن مشاهدتها بشكل مباشر، ويستخدم العلماء طريقة الجاذبية الميكروية لاكتشافها".