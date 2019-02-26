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كُتّاب وآراء
الخفض التدريجي للأدوية يمنع تأثيرات الانتكاس
أشارت مجلة "جود هيلث" إلى أنه يتعين على المرضي عدم التوقف المفاجئ عن تناول الأدوية، بل إن هناك بعض الأدوية تتطلب خفض الجرعة ببطء وبشكل تدريجي بعد استشارة الطبيب أو الصيدلاني.
وأكد الصيدلاني ستيفان نوي على أن الخفض التدريجي للأدوية يمنع ما يعرف باسم تأثيرات الانتكاس، والتي تحدث عندما يستجيب الجسم بشكل مفرط لاختفاء الأدوية، التي اعتاد عليها، فمثلا قد يؤدي التوقف المفاجئ عن تناول حاصرات بيتا إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ مرة أخرى، كما أن التوقف عن تناول الكورتيزون قد يؤدي إلى اختلالات في عملية الأيض.
وأضاف الصيدلاني أن تأثيرات الانتكاس لا تقتصر على الأدوية التي تستلزم روشتة طبية، بل إنها قد تظهر مع مثبطات حامض المعدة مثلا، والتي يتم تناولها لفترة قصيرة وبدون روشتة طبية، وفي هذه الحالة يتعين على المرضي خفض تناول الأدوية ببطء وبشكل تدريجي، حتى لا يزيد إنتاج حامض المعدة مرة أخرى.