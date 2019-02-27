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كُتّاب وآراء
أسباب نفسية جسدية وراء خلل الحساب عند الصغار
أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إلى أن الأطفال، الذين يعانون من خلل الحساب، لا تقتصر المشكلة لديهم على ضعف في إجراء العمليات الحسابية بالجمع والطرح فقط، ولكنهم يعانون أيضا من صعوبات في متابعة التسلسل الزمني للأحداث، كما يكون من الصعب عليهم إعادة رواية الأحداث الماضية بالترتيب الصحيح لها أو اتباع التعليمات خطوة بخطوة.
ومن ضمن العلامات الأخرى التي تشير إلى خلل الحساب، عندما يتعذر على الطفل العد تنازليا أو أن يجد صعوبة في القيام بذلك دون استعمال أصابعه كوسيلة مساعدة، وغالبا ما يرجع خلل الحساب لأسباب نفسية جسدية، حيث يعاني الأطفال عندئذ من اضطرابات النوم أو آلام في البطن أو الشعور بالصداع قبل الذهاب للمدرسة.
وأشارت الرابطة الألمانية إلى أن هناك 5% من جميع الأطفال يعانون من خلل الحساب، وعادة ما تكون الفتيات أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالفتيان، وكلما تم تشخيص على هذا الاضطراب بشكل مبكر، فإنه يمكن علاجه بصورة أسهل.