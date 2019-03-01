24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5413:4516:5519:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. قبائل يكوت تشكو الأملاك المخزنية لوزير الداخلية (5.00)

  2. الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" (5.00)

  3. ثلثا العاطلين المغاربة يطلبون العمل بلا جدوى (5.00)

  4. مجلس البيضاء يُلزِم الفنادق الكبرى والأسواق التجارية بجمع النفايات (5.00)

  5. ملف "أمين" و"بيسلي" يستنفر الخارجية الإسبانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | خبيرة: التغذية الصحية وراء سر البشرة النقية

خبيرة: التغذية الصحية وراء سر البشرة النقية

خبيرة: التغذية الصحية وراء سر البشرة النقية
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 01 مارس 2019 - 03:38

قالت الدكتورة آنه فليك إن التغذية الصحية تعد بمثابة سر البشرة النقية؛ حيث إنها تحارب الشوائب من ناحية وتمنح البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية الألمانية أنه يمكن محاربة البثور وحب الشباب من خلال التخلي لمدة شهرين عن الأطعمة، التي تحفز ظهور الشوائب، مثل الأطعمة الحريفة والأطعمة الغنية بالتوابل ومنتجات الألبان والمشروبات المحتوية على الكافيين.

وأضافت فليك أن السكر ومواد التحلية تتسبب في تغير بيئة الأمعاء المضاد للالتهابات، ما يُعجّل بشيخوخة البشرة.

وبخلاف ذلك، توصي فليك بالإكثار من الأغذية، التي تعزز صحة وجمال البشرة، مثل الأسماك البحرية الغنية بالدهون كالسلمون والرنجة والماكريل؛ حيث إنها تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 طويلة السلسلة، التي تعمل على تقوية الخلايا وتعد بمثابة "كريم داخلي" للبشرة.

ومن المفيد أيضا تناول الأغذية الغنية بفيتامين E المهم لصحة وجمال البشرة مثل الأفوكادو والخضروات الورقية الخضراء والتوت وزيت جنين القمح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.