خبيرة: التغذية الصحية وراء سر البشرة النقية

هسبريس - د.ب.أ

قالت الدكتورة آنه فليك إن التغذية الصحية تعد بمثابة سر البشرة النقية؛ حيث إنها تحارب الشوائب من ناحية وتمنح البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية الألمانية أنه يمكن محاربة البثور وحب الشباب من خلال التخلي لمدة شهرين عن الأطعمة، التي تحفز ظهور الشوائب، مثل الأطعمة الحريفة والأطعمة الغنية بالتوابل ومنتجات الألبان والمشروبات المحتوية على الكافيين.

وأضافت فليك أن السكر ومواد التحلية تتسبب في تغير بيئة الأمعاء المضاد للالتهابات، ما يُعجّل بشيخوخة البشرة.

وبخلاف ذلك، توصي فليك بالإكثار من الأغذية، التي تعزز صحة وجمال البشرة، مثل الأسماك البحرية الغنية بالدهون كالسلمون والرنجة والماكريل؛ حيث إنها تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 طويلة السلسلة، التي تعمل على تقوية الخلايا وتعد بمثابة "كريم داخلي" للبشرة.

ومن المفيد أيضا تناول الأغذية الغنية بفيتامين E المهم لصحة وجمال البشرة مثل الأفوكادو والخضروات الورقية الخضراء والتوت وزيت جنين القمح.