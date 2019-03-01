لجنة الصيد بالمياه القارية تستعرض إنجازات 3 سنوات

هسبريس من الرباط

انعقد الخميس، اجتماع لجنة الصيد بالمياه القارية، لعرض إنجازات السنوات الثلاث الأولى من الإستراتيجية الخاصة بالعشاري 2015-2024 التي تتبناها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قصد تنمية قطاع الصيد بالمياه القارية.

وقد عكفت أشغال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، على عرض وتقييم مختلف المشاريع المدرجة في إطار الإستراتجية سالفة الذكر والرامية إلى زيادة الإنتاج السمكي بمقدار 15 ألف طن، وخلق 15 ألف وظيفة إضافية متعلقة بالصيد وتربية الأحياء المائية.

ووفق بلاغ صادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فإن إستراتيجية العشاري الماضي 2005-2014 حققت نتائج جد مرضية؛ تتمثل بالأساس في الرفع من إنتاج صغار الأسماك من مليونيْ وحدة سنة 2005 إلى 13 مليون وحدة سنة 2014، وزيادة إنتاج الأسماك من 2000 طن إلى 15 ألف طن بالفترة نفسها.

كما تمكنت الإستراتيجية من تحقيق ارتفاع في عدد الصيادين، ووصول عدد تراخيص الصيد المباعة 2716 ترخيصا بعدما كانت لا تتجاوز 866، وكذا ارتفاع وحدات الصيد الخاصة التي لم تكن تتعدى 3 وحدات تنتج 100 طن من السمك إلى 9 وحدات تنتج 900 طن، إضافة إلى تفعيل مخطط تنمية الصيد وتربية الأحياء المائية عن طريق إنعاش السلسلة الإنتاجية.

كما حققت الإستراتيجية، وفق المصدر ذاته، "زيادة إنتاج الأسماك على مستوى حقينات السدود، تنمية الصيد السياحي، وأخيرا تطوير تربية الأحياء البرية واستزراعها بالمناطق القروية مع خلق فرص الشغل".

واستنادا إلى النتائج سالفة الذكر وكذلك الاستفادة من الخبرات الميدانية، وضعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إستراتيجية عشارية أخرى تخص فترة 2015/2024، حددت من خلالها أهدافا جديدة تعطي دفعة قوية لهذا القطاع.

وستسعى المندوبية، من خلال الإستراتيجية الجديدة، إلى "الوصول لإنتاج 000 50 طن سنويا، الرفع من عدد صغار الأسماك المفرغة في مختلف مرافق الصيد من 14 مليونا إلى 30 مليونا، وكذا خلق 15000 فرصة عمل إضافية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية".

وأضاف البلاغ ذاته أن الإستراتيجية الجديدة توفق بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المتمثلة في الحفاظ على الأسماك والأحياء المائية، من أجل الاستدامة في الزمن والمكان الخاصين بنشاط الصيد، تحسين دخل الصيادين، وكذا زيادة الإنتاج بشكل مستمر لتلبية حاجيات السوق.

يذكر أن نهاية الاجتماع عرفت اعتماد اللجنة التدابير التنظيمية لموسم 2019-2020؛ بما في ذلك افتتاح واختتام موسم الصيد لمختلف أصناف الأسماك، واحترام فترات الراحة والتكاثر البيولوجي للأسماك.

ومن المقرر افتتاح موسم الصيد بالسماح بصيد السلمونيات ابتداء من 17 مارس 2019 إلى غاية 6 أكتوبر 2019، ومن 11 ماي 2019 إلى غاية 24 فبراير 2020 بالنسبة إلى جميع الأصناف الأخرى.