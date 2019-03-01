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كُتّاب وآراء
تلقيح مليوني رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية
أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأنه تمكن، إلى حدود 28 فبراير 2019، من تلقيح مليونين و561 ألفا و708 رؤوس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية التذكيرية لتلقيح الأبقار ضد هذا المرض في فاتح يناير 2019.
وأضاف المكتب في بلاغ صادر عنه، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن نسبة تغطية تلقيح الأبقار تجاوزت 85 في المائة، "ولتغطية مجموع القطيع الوطني للأبقار يواصل الأطباء البياطرة الخواص والتقنيون والأطباء البياطرة التابعون للمكتب عملية التلقيح في مختلف الجهات".
وبالموازاة مع عملية التلقيح التي تهدف إلى تحصين القطيع الوطني من الأبقار، أوضح البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب تتابع عن كثب الحالة الصحية للقطيع التي تعتبر مستقرة.
ووفق المصدر ذاته، فقد قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتحويل التعويضات المالية للفلاحين الذين تم إتلاف ماشيتهم إلى حسابهم البنكي كما كان مبرمجا قبل متم شهر فبراير الجاري.
ووصل مجموع التعويضات، التي قام المكتب بصرفها مقابل إتلاف 400 رأس من الأبقار و1559 رأسا من الماعز والأغنام، 8.785.000 درهم، بينما يقدر القطيع الوطني بـ3 ملايين رأس من الأبقار و25 مليون رأس من الأغنام والماعز.
حري بالذكر أن المغرب يتبنى منذ سنوات خطة استباقية لمحاربة مرض الحمى القلاعية وتعزيز مناعة القطيع، حيث تعتبر حملة التلقيح هذه السابعة التي يتم تنظيمها مجانا منذ سنة 2014 من أجل تحصين القطيع الوطني من الأبقار ضد هذا المرض. كما أن المملكة تتوفر على برنامج رسمي لمراقبة الحمى القلاعية معتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الشعب يريد تطبيقا
الشعب يريد هدم المس بميزانيات بناء الدولة
الشعب لا يملك الأبقار
الشعب يملك الصبر وامله في الملك وغضبه إلى كل مسؤول فاسد يكاد يتطاير شررا.