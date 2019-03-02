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الرئيسية | بيئة وعلوم | إطلاق مركبة لنقل السيّاح إلى محطة الفضاء الدولية

إطلاق مركبة لنقل السيّاح إلى محطة الفضاء الدولية

إطلاق مركبة لنقل السيّاح إلى محطة الفضاء الدولية
هسبريس - إفي
السبت 02 مارس 2019 - 12:35

أطلقت شركة "سبيس إكس"، اليوم السبت، مركبتها الأولى غير المأهولة والمصممة لنقل أشخاص باتجاه محطة الفضاء الدولية، وتم ذلك بنجاح من قاعدة كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في تغريدة على حسابها على"تويتر"، "انطلق! القفزة الكبيرة القادمة في فصل جديد من أنظمة الرحلات الفضائية البشرية للولايات المتحدة غادرت المنصة".

وانطلقت المركبة "كرو دراغون" (Crew Dragon)، وهي نسخة محسنة من مركبة "دراغون"، من منصبة "39A" التاريخية من مجمع كيب كنافيرال، وهي نفس المنصة التي استخدمت لإطلاق البعثات التابعة لبرنامج "أبولو" إلى القمر.

وأضافت ناسا أن "كرو دراغون، التابعة لسبيس إكس، انفصلت عن الصاروخ، بينما تواصل المركبة الفضائية رحلتها متجهة إلى محطة الفضاء الدولية في رحلتها الافتتاحية".

وأطلقت هذه الرحلة غير المأهولة على سبيل التجربة للتحقق من قدرة "سبيس إكس" على القيام برحلات بشكل آمن وموثوق، من وإلى محطة الفضاء الدولية، وذلك في إطار برنامج الرحلات التجارية المأهولة لـ"ناسا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mohammed السبت 02 مارس 2019 - 12:45
الناس فين وصلو ونحن لا زلنا نتصارع على واش نقولو جمعة مباركة أو مبروكة
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2 - said السبت 02 مارس 2019 - 13:33
إلى رقم واحد دائما إقحام الدين؟ قل الناس فين وصلات ونحن لازلنا نبحث عن أي لغة نتعلم بها٠ خلي الدين في التيقار٠
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