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الرئيسية | بيئة وعلوم | الانتظام في ممارسة اليوغا يخفض ضغط الدم

الانتظام في ممارسة اليوغا يخفض ضغط الدم

الانتظام في ممارسة اليوغا يخفض ضغط الدم
هسبريس - رويترز
الاثنين 04 مارس 2019 - 02:40

خلصت مراجعة بحثية إلى أن ضغط الدم لدى البالغين الذين يمارسون اليوغا مع تمرينات التنفس والاسترخاء ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا ربما يكون أقل من غيرهم.

ولإجراء الدراسة، حلل الباحثون بيانات 49 تجربة شارك فيها 3517 شخصا معظمهم رجال ونساء في منتصف العمر وبدناء ويعانون بالفعل من ضغط الدم المرتفع أو أوشكوا على الإصابة به.

وقيمت التجارب الأصغر ضغط الدم قبل وبعد تكليف بشكل عشوائي المشاركين إما بممارسة اليوجا أو بالامتناع عن ذلك.

وبشكل عام، تبين أن ضغط الدم الانقباضي لدى المشاركين الذين مارسوا اليوجا كان أقل خمس ملليمترات زئبقية في المتوسط مقارنة بالمجموعات التي امتنعت عن ممارسة التمرينات كما انخفض ضغط الدم الانبساطي لديهم 3.9 ملليمتر زئبقي بفضل اليوجا.

واتضح أيضا أن ضغط الدم الانقباضي لدى مرضى الضغط الذين مارسوا اليوجا ثلاث مرات أسبوعيا في جلسات اشتملت أيضا على تمرينات التنفس والاسترخاء انخفض 11 ملليمترا زئبقيا كما تراجع ضغط الدم الانبساطي لديهم ست ملليمترات زئبقية.

وقال ين وو الباحث في علم حركات الجسم بجامعة كونيتيكت في مدينة ستورز وكبير الباحثين في الدراسة "لا تظهر نتائجنا فقط أن اليوجا ربما تكون في فعالية التمرينات البدنية في خفض ضغط الدم بل تشير أيضا إلى أهمية ممارسة تمرينات اليوجا للتنفس والاسترخاء العقلي والتأمل إلى جانب الحركات".

إلا أن الباحثين كتبوا في دورية (مايو كلينيك بروسيدنجز) إنهم لم يحصلوا على بيانات عن كيفية ممارسة اليوجا بما في ذلك الفترة التي حافظ عليها المشاركون في كل وضعية وسرعة انتقالهم من وضعية إلى أخرى.

وقال مهرشيد سيناكي وهو أخصائي في إعادة التأهيل في مستشفى مايو كلينيك بمدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا ولم يشارك في الدراسة "تحسن اليوجا التوازن والقوة والمرونة بشكل عام لكن يمكن أن تقع مشاكل إذا سعى المرء إلى المرونة القصوى وكان يعاني من هشاشة في المفاصل".

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