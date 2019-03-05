24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. وجدة والجزائر والوصف القدحي "المروكي" (5.00)

  2. مغربي مع رائد فضاء (5.00)

  3. الوداد البيضاوي يواصل التغريد خارج سرب البطولة (5.00)

  4. قوافل طبية مجانية تعالج مئات الفقراء بشيشاوة (5.00)

  5. الأطباء يناصرون الطلبة ضد "خوصصة الجامعة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | خبراء: التغذية السليمة سلاح لمحاربة "داء الملوك"

خبراء: التغذية السليمة سلاح لمحاربة "داء الملوك"

خبراء: التغذية السليمة سلاح لمحاربة "داء الملوك"
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 04:11

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن التغذية السليمة تعد سلاحا فعالا لمحاربة النقرس؛ فإلى جانب الأدوية الخافضة لمستوى حمض اليوريك ينبغي على المرضى تناول الكرز (حفنة يوميا) ومنتجات الألبان قليلة السعرات الحرارية والفواكه والخضروات الطازجة (فيما عدا السبانخ والهليون)، مع شرب القهوة وما لا يقل عن لترين من الماء يوميا.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الابتعاد عن الأغذية المحتوية على مادة "البيورين"، التي تحفز نوبات النقرس من خلال رفع مستوى حمض اليوريك، مثل اللحوم والنقانق والأحشاء والأسماك (كالسردين والرنجة والتونة) والبقوليات (كالعدس والبازلاء والفاصولياء) والعصائر والمشروبات الغازية.

يُشار إلى أن النقرس المعروف "بداء الملوك" هو التهاب حاد يُصيب المفاصل مع احمرارها وتورمها وارتفاع درجة حرارة الجسم، وهو يحدث بسبب ارتفاع مستوى حمض اليوريك (حمض البول) في الدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.