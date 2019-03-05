خبراء: التغذية السليمة سلاح لمحاربة "داء الملوك"

هسبريس - د.ب.أ

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن التغذية السليمة تعد سلاحا فعالا لمحاربة النقرس؛ فإلى جانب الأدوية الخافضة لمستوى حمض اليوريك ينبغي على المرضى تناول الكرز (حفنة يوميا) ومنتجات الألبان قليلة السعرات الحرارية والفواكه والخضروات الطازجة (فيما عدا السبانخ والهليون)، مع شرب القهوة وما لا يقل عن لترين من الماء يوميا.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الابتعاد عن الأغذية المحتوية على مادة "البيورين"، التي تحفز نوبات النقرس من خلال رفع مستوى حمض اليوريك، مثل اللحوم والنقانق والأحشاء والأسماك (كالسردين والرنجة والتونة) والبقوليات (كالعدس والبازلاء والفاصولياء) والعصائر والمشروبات الغازية.

يُشار إلى أن النقرس المعروف "بداء الملوك" هو التهاب حاد يُصيب المفاصل مع احمرارها وتورمها وارتفاع درجة حرارة الجسم، وهو يحدث بسبب ارتفاع مستوى حمض اليوريك (حمض البول) في الدم.