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الرئيسية | بيئة وعلوم | خبراء يتصدّون لإعادة هندسة الجنس البشري

خبراء يتصدّون لإعادة هندسة الجنس البشري

خبراء يتصدّون لإعادة هندسة الجنس البشري
هسبريس - رويترز
الجمعة 15 مارس 2019 - 06:40

دعت مجموعة من كبار الباحثين وعلماء الأخلاقيات من سبع دول إلى وقف تقنيات التحرير الجيني للبويضات والحيوانات المنوية والأجنة البشرية بهدف إنجاب أطفال معدلين وراثيا وذلك بعد أن أعلن باحث صيني العام الماضي ولادة أول توأمتين معدلتين جينيا في العالم.

وفجرت أنباء ولادة التوأمتين موجة تنديد عالمية وأثارت مخاوف أخلاقية مما يسمى "تصميم الأطفال" حيث يمكن تعديل الأجنة وراثيا لإنتاج أطفال بمواصفات معينة.

ويريد الباحثون وعلماء الأخلاق وقف التعديلات الجينية "للخلايا الجنسية" والمقصود بها خلايا البويضات والحيوانات المنوية، والتي يمكن أن يرثها آخرون في نهاية الأمر و "قد يكون لها تأثيرات دائمة وربما ضارة على الجنس البشري".

وكتب الباحثون في دورية (نيتشر) أن التوقف الطوعي عن التحرير الجيني سيستمر لحين تتمكن الدول من صياغة مبادئ دولية لتوجيه استخدام هذه التكنولوجيا. ولن يشمل الحظر التحرير الجيني للأجنة لأغراض البحث العلمي والذي لا يؤدي لولادة أطفال.

وقال الخبراء في تعليق في دورية (نيتشر) "الإطار التنظيمي الذي ندعو إليه سيضع عراقيل أمام مغامرات إعادة هندسة الجنس البشري".

وتابعوا "التعديلات الجينية للأجيال القادمة قد يكون لها تأثيرات دائمة وربما ضارة على النوع البشري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبد الله الجمعة 15 مارس 2019 - 07:04
قال تعالى :( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله . و من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا)
لا كلام بعد كلام الله تعالى .
اللهم ان هذا منكر
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