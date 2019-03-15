دراسة: معظم الأدوية تتسبب في "أضرار جانبية"

هسبريس - إفي

تحتوي الغالبية العظمى من الأدوية التي تباع بموجب وصفة طبية في الولايات المتحدة على مكون واحد على الأقل يمكن أن يسبب "أضرارا جانبية"، وفي كثير من الحالات، لا يتوافق حتى مع مكونات ضرورية، وفقا لدراسة نشرت الأربعاء.

وتحذر الدراسة التي أعدها باحثون من مستشفى (Brigham and Women's Hospital) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنه يتم استخدام هذه المكونات الدوائية بشكل عام لتحسين الطعم ومدة الصلاحية والقدرة على الامتصاص وغيرها من خصائص الحبوب.

وأبرزت هذه الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مقالة يوم الأربعاء في مجلة Science Translational Medicine المتخصصة، أنه من الشائع العثور على اللاكتوز وزيت الفول السوداني والجلوتين ومكسبات لون كيميائية، من بين هذه المكونات الزائدة.

واستنكر أحد أعضاء فريق الجهاز الهضمي في مستشفى (Brigham and Women's Hospital)، الطبيب جيوفاني ترافيرسو، والمشارك في هذه الدراسة، أنه "عندما تكون طبيبا، فإن آخر ما تريد القيام به هو وصف أدوية يمكن أن تسبب أضرارا جانبية أو حساسية للمريض".

وقال الباحثون إنه من بين هذه المكونات غير الضرورية، ما مجموعه 38 نوعا قد تتسبب في نوع ما من الأضرار الجانبية، وواحد منها على الأقل موجود في 92.8% من الأدوية التي تم تحليلها.

ويخلص التقرير إلى أن 45% من الحبوب التي تمت دراستها تحتوي على اللاكتوز، و33% منها تحتوي على نوع ما من مكسبات لون و0.08% دخل في تركيبها زيت الفول السوداني.