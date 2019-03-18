24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساكنة سوس تواجه الرحل .. كثير من الاحتقان وقليل من الاطمئنان
- بركة: حكومة العثماني تكذب على المغاربة وتفتقر لرؤية مندمجة
- حسنية أكادير تحقق تأهلا تاريخيا إلى ربع نهائي كأس "الكاف"
- احتجاج دكاترة الوظيفة
- بنشماش يدعو إلى الابتعاد عن "أشباه القضايا"
هؤلاء اختطفهم الموت بنيوزيلاندا .. طفل وواعظ ومهندس طائرات (4.25)
- الرميد يرهن تصدر "بيجيدي" لانتخابات 2021 باحترام الديمقراطية - (141)
- تقرير أمريكي يرمي التعريب بنسف العادات والتقاليد الثقافية للأمازيغ - (97)
- بركة: حكومة العثماني تكذب على المغاربة وتفتقر لرؤية مندمجة - (69)
- مسيرة دكاترة الوظيفة العمومية بالرباط تتشبث بالإدماج في الجامعات - (66)
- بقاء موخاريق على رأس الاتحاد المغربي للشغل يسائل تشبيب النقابات - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العلاج السلوكي المعرفي الحل الأخير لطنين الأذن
قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن العلاج السلوكي المعرفي يمثل الحل الأخير لمشكلة طنين الأذن، الذي ليس له سبب واضح؛ حيث يتعلم المريض نماذج للتفكير والسلوكيات للتعامل مع المرض بشكل أسهل.
وأضاف المعهد الألماني أن نتائج العديد من الدراسات العلمية أثبتت تحسن جودة حياة المرضى المصابين بطنين الأذن بعد الخضوع للعلاج السلوكي المعرفي على يد معالج نفسي؛ حيث تراجعت صعوبات النوم ومشاعر التوتر والقلق والاكتئاب لديهم، وذلك من خلال تعلم كيفية تشتيت الانتباه عن الطنين، ما يجعله أقل إزعاجا.
وأوضح المعهد أن طنين الأذن هو استقبال الصوت داخل الأذن في غياب الصوت الخارجي المقابل كالصفير والأزيز، مشيرا إلى أن الطنين يرجع لأسباب عدة مثل الضجيج الدائم أو انسداد القنوات السمعية أو التهاب الأذن الوسطى المزمن.
ويمكن علاج طنين الأذن بواسطة الأدوية أو الوخز بالإبر الصينية أو التنويم المغناطيسي.