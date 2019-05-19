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كُتّاب وآراء
ارتفاع الإصابة بسرطان الأمعاء بين شباب أوروبا
كشفت دراسة دولية نشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية "Gut" العلمية أن معدل الإصابة بسرطان الأمعاء، والمعروف باسم سرطان القولون والمستقيم، آخذ في الارتفاع بين الشباب في أوروبا.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، التي أجراها باحثون من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، قام الباحثون بتحليل بيانات من سجلات السرطان الوطنية والإقليمية حول عدد حالات سرطان الأمعاء التي تم تسجيلها بين عامي 1990 و 2016، في بعض الدول الأوروبية من بينها ألمانيا والسويد والمملكة المتحدة وهولندا.
وبالنسبة إلى الفئة العمرية بين 30-39 عاما، زاد معدل الإصابة بشكل حاد بدرجة أكبر من الفئة العمرية الأصغر سنا، بمعدل 4.9 في المئة سنويا من عام 2005 إلى عام 2016.
أما بين الفئة العمرية 40-49 عاما، فقد انخفضت معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 0.8 في المئة بين عامي 1990 و2004، ولكنها ارتفعت بعد ذلك بشكل طفيف بنسبة 1.6 في المئة سنويا من 2004 إلى 2016.
وحسب الدراسة، ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بسرطان القولون والمستقيم بشكل ملحوظ بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما في 12 دولة، وهي بلجيكا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والنرويج والسويد وفنلندا وإيرلندا وفرنسا والدنمارك وجمهورية التشيك وبولندا، لكن إيطاليا أظهرت انخفاض ا في عدد الحالات.
وأرجع الباحثون سبب ارتفاع الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع معدلات السمنة وسوء التغذية، وعوامل نمط الحياة مثل قلة النشاط البدني، وشرب الكحول والتدخين. ويعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوع ا في جميع أنحاء العالم، حيث تم تشخيص ما يقرب من مليون حالة جديدة و881 ألف حالة وفاة مرتبطة بهذا المرض في عام 2018.