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كُتّاب وآراء
الديساوي يحظى بوسام رفيع في معرض الابتكار
تسلم رئيس المدرسة المغربية لعلوم المهندس كمال الديساوي، بمدينة إياسي الرومانية، وساما من درجة فارس عن مساهمته في تقدم العلوم والاختراعات.
وقال الديساوي، في تصريح صحافي، إنه تسلم هذا الوسام خلال المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار، الذي استضافته مدينة إياسي في الفترة من 16 إلى 18 ماي الجاري، "تقديرا لمساهماته في مجال البحث العلمي والابتكار".
واعتبر الديساوي، الحائز على دكتوراه في المعلوميات من جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس بفرنسا، أن هذا الوسام "تشريف كبير للمغرب وفخر بالنسبة له".
يذكر أن الديساوي بدأ مسيرته المهنية كأستاذ باحث في هذه الجامعة المرموقة سنة 1981، قبل التحاقه بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء سنة 1983.
من جهة أخرى حصلت المدرسة المغربية لعلوم المهندس، أيضا، على ميداليتين ذهبيتين في نسخة 2019 من المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار عن ابتكاراتها "سمارت ترافيك" و"سمارتي فاكتوري 4.0 ".
يذكر أن هذين الابتكارين يندرجان ضمن براءات الاختراع في فئة التقنيات الجديدة، أحدهما في مجال المدن الذكية والآخر في مجال مؤسسات التصنيع المرتبطة بالأنترنيت.
كما فازت المدرسة بثماني جوائز أخرى في نسخة 2019، بما في ذلك "جائزة أفضل مساهمة أجنبية". ويتم تقديم هذه الجائزة من قبل منظمي المعرض إلى وفد أجنبي مشارك في هذا الحدث والذي تشكل مساهمته تقدما علميا.
وينظم معرض "أوروإنفونت"، أكبر معرض للابتكار في أوروبا الشرقية، بالخصوص، من قبل منتدى المخترعين الرومانيين، وجامعة جورج أساشي التقنية، وجامعة غريغور تي بوبا للطب والزراعة، وجامعة ألكساندرو إيوان كوزا بإياسي.