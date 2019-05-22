24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:36
|05:19
|12:29
|16:09
|19:31
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ندير يتفقد أوراش التنمية البشرية في سيدي قاسم
- شهر رمضان يعزز التضامن بجزيرة "كران كناريا"
- عواقب وخيمة .. الشخير يهددك بانقطاع النفس أثناء النوم!
- "حراك الريف" يلاقي عائلات المعتقلين بفريق من "مجلس بوعياش"
- هاتفك من نوع هواوي؟ عظم الله أجرك
مجلس النواب يُلغي إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية (5.00)
- مجلس النواب يُلغي إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية - (163)
- حرف "تيفيناغ" في الأوراق المالية يُصادم سلفيين ونشطاء أمازيغيين - (109)
- "حلاوة السلطة" تدفع بنكيران إلى تبرير التخلي عن المرجعية الإسلامية - (90)
- العثماني يعترف بعجز الحكومة أمام تراكم أعطاب المنظومة التعليمية - (80)
- طلبة كليات الطب يتحدّون الحكومة ويتمسكون بمقاطعة الامتحانات - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يتصدر إفريقيا في استثمار الطاقة المتجددة
جاء المغرب في صدارة الدول الإفريقية، المستقطبة للاستثمارات في ميدان الطاقة المتجددة، متفوقا على بلدان الجوار، بحلوله في المرتبة الـ13 عالميا، حسب التصنيف الذي أصدرته المؤسسة البحثية "إرنست أند يونغ"، الذي وضع دولة مصر في المرتبة الـ14؛ فيما عادت المرتبة الأولى إلى جمهورية الصين الشعبية، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا ثالثة.
وعلى الرغم من حصول المغرب على تنقيط بلغ 56.2 نقطة، فقد تراجع بمركز واحد عن تصنيف السنة الماضية، وتتنوع مصادره في جذب استثمارات الطاقات المتجددة، بين الشمسية والمائية والريحية؛ فيما جاءت الأردن كثالث دولة منافسة للمغرب في المنطقة باحتلالها للمرتبة الـ31 عالميا.
واحتلت ألمانيا المرتبة الـ6 عالميا، وتلتها اليابان في المرتبة الـ7، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الـ8، أما إسرائيل فقد جاءت في المرتبة الـ20، متقدمة على بلجيكا وإيرلاندا وكوريا الجنوبية وتركيا وفنلندا التي جاءت في المرتبة الـ40.