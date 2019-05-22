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الرئيسية | بيئة وعلوم | المغرب يتصدر إفريقيا في استثمار الطاقة المتجددة

المغرب يتصدر إفريقيا في استثمار الطاقة المتجددة

المغرب يتصدر إفريقيا في استثمار الطاقة المتجددة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 ماي 2019 - 01:53

جاء المغرب في صدارة الدول الإفريقية، المستقطبة للاستثمارات في ميدان الطاقة المتجددة، متفوقا على بلدان الجوار، بحلوله في المرتبة الـ13 عالميا، حسب التصنيف الذي أصدرته المؤسسة البحثية "إرنست أند يونغ"، الذي وضع دولة مصر في المرتبة الـ14؛ فيما عادت المرتبة الأولى إلى جمهورية الصين الشعبية، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا ثالثة.

وعلى الرغم من حصول المغرب على تنقيط بلغ 56.2 نقطة، فقد تراجع بمركز واحد عن تصنيف السنة الماضية، وتتنوع مصادره في جذب استثمارات الطاقات المتجددة، بين الشمسية والمائية والريحية؛ فيما جاءت الأردن كثالث دولة منافسة للمغرب في المنطقة باحتلالها للمرتبة الـ31 عالميا.

واحتلت ألمانيا المرتبة الـ6 عالميا، وتلتها اليابان في المرتبة الـ7، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الـ8، أما إسرائيل فقد جاءت في المرتبة الـ20، متقدمة على بلجيكا وإيرلاندا وكوريا الجنوبية وتركيا وفنلندا التي جاءت في المرتبة الـ40.

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