24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3505:1812:2916:0919:3221:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مصدر أمني يكشف جديد قضية الراضي والشرطي (5.00)

  2. مرجعيات الفلسفة الغربية -17- .. سخرية فولتير ومواجهة الكنيسة (5.00)

  3. روح الإسلام.. الأمازيغية والعربية (5.00)

  4. شبكة نصب تسلب ممتلكات عشرات الضحايا بشيكات "الحبر السري" (5.00)

  5. نقابات تعليمية تراهن على إسقاط التعاقد في جولات "حوار أمزازي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | فريق طبي ينجح في تفادي بتر رِجل شاب بالعيون

فريق طبي ينجح في تفادي بتر رِجل شاب بالعيون

فريق طبي ينجح في تفادي بتر رِجل شاب بالعيون
هسبريس من الرباط
الخميس 23 ماي 2019 - 15:22

تمكن فريق طبي وتمريضي بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، في سابقة من نوعها على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة، من إجراء عملية جراحية مستعجلة على مستوى الشريان الفخذي، تفاديا للبتر، تتمثل في إعادة جريان الدورة الدموية على مستوى الطرف السفلي عن طريق تدخل على مستوى الشريان الفخذي الأيسر.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة، أن تفاصيل هذه الحالة تعود إلى ليلة الأربعاء والخميس (15 و16 ماي الجاري)، بعد استقبال مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، لشاب يبلغ من العمر 15 سنة، تعرض لإصابة بواسطة آلة حادة على مستوى الجزء السفلي من الفخذ الأيسر، تسبب له في بتر كلي للشريان الفخذي في منطقة التقاء بالشريان المابضي، مما نتج عنه توقف كلي لتدفق الدم اتجاه الطرف السفلي ودخول المصاب في حالة جد حرجة جراء النزيف الحاد.

وحسب المصدر ذاته، فقد "أعطيت للمصاب الإسعافات والعلاجات الملائمة في العناية المركزة، وتم إجراء فحوصات بالأشعة السكانير التي أكدت الإصابة الخطيرة التي ستؤدي إلى فقدان الطرف السفلي في حالة عدم التدخل الاستعجالي".

وأكد أنه إثر ذلك قام الطاقم الطبي الذي يضم طبيبا أخصائيا في جراحة الأوعية الدموية، وطبيبا أخصائيا في جراحة العظام، وطبيبا أخصائيا في الإنعاش والتخذير، وطاقم تمريضي، "بتعويض الشريان المبتور كليا بوريد تم أخذه من الفخذ الآخر للمريض، في عملية دقيقة دامت حوالي ثلاث ساعات، مرت في ظروف جيدة، وكللت بالنجاح حيث عاد تدفق الدم لحالته الطبيعية، وتم إنقاذ حياة الطرف السفلي وحياة المريض".

وذكر البلاغ أن هذا التدخل الجراحي يعد الأول من نوعه على مستوى الجهة، والذي يتم إجراؤه على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، والذي يتطلب سرعة التدخل، تفاديا للمضاعفات الخطيرة للإصابة والتي تؤدي في العديد من الحالات إلى بتر الأطراف المصابة، وكذا إلى الوفاة نتيجة النزيف الدموي الحاد.

وشدد على أن الفريق الطبي والتمريضي أنجز هذه العملية الجراحية الدقيقة في الوقت المناسب، بالاعتماد على خبرات أعضائه والوسائل والتجهيزات البيوطبية المتوفرة داخل المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.