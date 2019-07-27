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الرئيسية | بيئة وعلوم | المغاربة أول شعب استهلك المحار في تاريخ البشرية

المغاربة أول شعب استهلك المحار في تاريخ البشرية

المغاربة أول شعب استهلك المحار في تاريخ البشرية
هسبريس - إفي
السبت 27 يوليوز 2019 - 12:20

كشفت بقايا أثرية عمرها 16 ألف عام أن المغاربة كانوا أول شعب يستهلك المحار في نظامه الغذائي.

جاء ذلك أثناء فعالية (يوم الأبواب المفتوحة) التي ينظمها المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، في العاصمة الرباط.

وأوضح عالم الآثار والأستاذ في المعهد يوسف بوكبوط لوكالة (إفي) أن الحفريات التي عثر عليها تكشف أن الشعوب الإيبروموريسية كانت أول من استهلك المحار.

ودعم بوكبوط فرضيته بالحفريات التي عثر عليها في أحد الكهوف بمنطقة الناظور شمالي البلاد، حيث لوحظ وجود رسوم للمحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - simo السبت 27 يوليوز 2019 - 12:53
المغاربة كانوا من الشعوب الشبعانة حتى التخمة من خيرات البحر. أما الآن فمعدل استهلاك المغربي من هذه الخيرات أقل بكثير حتى من الدول التي ليس بها بحور.
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24
2 - Said السبت 27 يوليوز 2019 - 13:03
اتمنى ان تقولوا ان المغرب كان من الاوائل في استهلاك المحار وليس الاول وهذا ينطبق على جميع الآثارات في العالم لانه ليست هناك اكتشافات مطلقة وجازمة
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8
3 - Citoyenne السبت 27 يوليوز 2019 - 13:11
Où sont partis tous ces poissons ?? et fruits de mer ???
à peine si on mange dessardines
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3
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