المغاربة أول شعب استهلك المحار في تاريخ البشرية

هسبريس - إفي

كشفت بقايا أثرية عمرها 16 ألف عام أن المغاربة كانوا أول شعب يستهلك المحار في نظامه الغذائي.

جاء ذلك أثناء فعالية (يوم الأبواب المفتوحة) التي ينظمها المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، في العاصمة الرباط.

وأوضح عالم الآثار والأستاذ في المعهد يوسف بوكبوط لوكالة (إفي) أن الحفريات التي عثر عليها تكشف أن الشعوب الإيبروموريسية كانت أول من استهلك المحار.

ودعم بوكبوط فرضيته بالحفريات التي عثر عليها في أحد الكهوف بمنطقة الناظور شمالي البلاد، حيث لوحظ وجود رسوم للمحار.