24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5306:3313:3917:1820:3522:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. هكذا تتجنب تخثر الدم في السيقان خلال الجلوس طويلا أثناء السفر (5.00)

  2. ‪فاجعة "سيارة الحوز" تجلب انتقادات إلى الحكومة (5.00)

  3. "الفيزا الذهبية" تغري المغاربة باقتناء الأملاك العقارية في إسبانيا (5.00)

  4. عائلات "معتقلي الريف"‬ تنتقد تصريحات بوعياش (5.00)

  5. رصيف الصحافة: الأمير مولاي الحسن في عطلة بمدن شمال المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | ابتكار جهاز إلكتروني جديد يساعد البكم على الكلام

ابتكار جهاز إلكتروني جديد يساعد البكم على الكلام

ابتكار جهاز إلكتروني جديد يساعد البكم على الكلام
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 02:25

يأخذ معظم الناس القدرة على الحديث والكلام كأمر مسلم به، ولكن في الحقيقة، فإن النطق عملية معقدة تحتاج إلى حركات من الفم وذبذبات من الحبلين الصوتيين داخل الحلق، فإذا ما تعرض الحلق لأي إصابة أو مرض من الممكن أن يفقد الشخص القدرة على النطق.

وأفادت دورية "إيه.سي.إس نانو" العلمية، التي تصدرها الجمعية الأمريكية للكيمياء، بأن باحثين من الصين ابتكروا نموذجا أوليا لجهاز إلكتروني يمكن تثبيته على الجلد البشري لقياس الحركات والذبذبات التي تصدر عن الحبلين الصوتيين، وتحويلها إلى أصوات منطوقة، كما قاموا بتطوير الجهاز بحيث يصبح أقل سمكا ووزنا ويمكن تثبيته بسهولة على رقبة المريض مثل الوشم، حتى لا يتسبب له في أي مضايقة أثناء استخدامه.

واستخدم فريق البحث، الذي ضم هي تيان ويي يانج وتيان لينج رين، وغيرهم، رقاقة من الجرافين مثبتة على شريحة من مادة البوليفينيل الكحولية، يتراوح سمكها بين 6،0 و2،1 بوصة، وهو ما يكاد يقارب ضعف سمك أظافر الإنسان. واستخدم فريق الدراسة الماء من أجل لصق "الحلق الإلكتروني" على رقبة المستخدم مع توصيله بأقطاب كهربائية ووحدة تشغيل تحتوي على دائرة كهربائية وكمبيوتر مصغر ووحدة طاقة وجهاز لفك الشفرات.

وذكر الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي"، المتخصص في التكنولوجيا، أن الجهاز يقوم بتحويل الحركات والذبذبات التي تنبعث من الحلق إلى أصوات منطوقة وكلمات مثل "نعم" أو "لا" على سبيل المثال.

كما أورد فريق الدراسة العلمية أن من الممكن في المستقبل تدريب البكم على إطلاق إشارات باستخدام الحلق يستطيع الجهاز الجديد فك رموزها وتحويلها إلى لغة حديث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.