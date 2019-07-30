تحذير بيطري من إهمال طفيليات "حيوانات الشغل"

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)

يلعب الطب البيطري دورا محوريا في الحفاظ على صحة الحيوانات، لكن خدمات هذا النوع من الطب لا تصل إلى قطعان الحيوانات في كل مناطق المغرب، خاصة المناطق النائية؛ كما أن سكان هذه المناطق لا يملكون الإمكانيات المادية لنقل حيواناتهم التي هي بحاجة إلى العلاج، أو المواكبة الطبية، إلى المدن لعرضها على الأطباء البيطريين.

هذا الخصاص تعمل الجمعية المغربية للرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة على سدَّه، وذلك من خلال فتح فروعها الموجودة في عدد من المدن لاستقبال الحيوانات قصد فحصها وعلاجها، أو القيام بقوافل طبيّة إلى المناطق النائية للقيام بالمهمة نفسها، بشكل مجاني.

فرع الجمعية المغربية للطب البيطري والحفاظ على البيئة نظم قافلة إلى قصبة بني عمار، في إطار فعاليات مهرجان "فيستي باز". وقام أطباء الجمعية بتلقيح عشرات الحمير، وتقديم الأدوية لها، خاصة الأدوية المتعلقة بعلاج طفيليات الجهاز الهضمي.

يوضح بلمعلم عبد الفتاح، تقني بجمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على البيئة، أن الحيوان الذي يعاني من مشكل الطفيليات، المعروفة بـ"الدود" أو "الحناش"، لا يتمتع بصحة جيدة، لعدم استفادة جسمه من الغذاء الذي يتناوله، بسبب الطفيليات، موضحا أن علاج هذا المرض يتطلب أن يتم تلقيح الحيوان ثلاث مرات في السنة.

من جهتها نبهت الدكتورة إيمان بلالي، طبيبة بيطرية، إلى أن حيوانات الشغل، كالحمير والبغال، يمكن أن تكون عرضة لأمراض لا يمكن عدّها، أغلبها يتعلق بالطفيليات التي تسبب لها في حالات من الأوجاع واضطرابات الجهاز الهضمي والهُزال، بسبب عدم استفادتها من الأغذية التي تتناولها.

وتؤكد الدكتورة بلالي أن مرض الطفيليات الذي تعاني منه حيوانات الشغل يتطلب الوقاية والمعالجة بشكل دوري، مشيرة إلى أن هناك أمراضا أخرى تصيب هذه الحيوانات، تتعلق بالجهاز التنفسي، والزكام، إضافة إلى مشاكل الأسنان ومشاكل القدم.

وحسب إفادة المتحدثة ذاتها فإن كثيرا من أصحاب حيوانات الشغل لا ينتبهون إلى مشاكل القدم التي تعاني منها حيواناتهم، والتي تسبب لها ألما وتعوق قدرتها على السير، إضافة إلى الجروح التي يسببها السرج واللجام، بسبب وضعه بطريقة غير مناسبة.

وتشير الدكتورة بلالي إلى أن الناس في المناطق النائية يجدون صعوبة كبيرة في نقل حيواناتهم إلى مراكز الطب البيطري في المدن، نظرا لبعدها، إضافة إلى ما يكلفه ذلك من مصاريف لا يستطيعون توفيرها، مبرزة أن الجمعية المغربية للرفق بالحيوان والمحافظة على البيئة تقوم بحملات لتشجيع الناس على علاج حيواناتهم.

وتنصح بلالي أصحاب حيوانات الشغل بالعمل على وقايتها من الأمراض، وذلك بالحرص على علاجها من الطفيليات كل ثلاثة شهور، والانتباه إلى الجروح حتى لا تتعفن، وذلك بالاستعانة بوسائل الوقاية لحماية المناطق التي يمكن أن تتعرض للجروح، بسبب احتكاكات اللجام والسرج.