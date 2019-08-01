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كُتّاب وآراء
توجّس بيئي يرافق أنبوب الغاز المغربي النيجيري
توجس بيئي يُرافق مشروع خط أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، بسبب تداعياته البيئية المُحتملة في المنطقة، وفق ما أفادت به أزيد من أربعين هيئة تنشط في مجالات حقوق الإنسان والبيئة، في حديث لصحيفة "نيو تلغراف" النيجيرية، التي نبّهت إلى ما أسمته بـ "الآثار السلبية" للمشروع، لاسيما ما يتعلق بالاحتباس الحراري.
الصحيفة واسعة الانتشار أوضحت أن مشروع خط أنبوب الغاز، الذي تُقدر تكلفته المالية الإجمالية بعشرين مليار دولار، قد انتهت مرحلة دراسة الجدوى الخاصة به من قبل البلدين معا، بغية تشييد منشآت الغاز التي تبلغ مساحتها 5660 كيلومترا، لكن نحو أربعين منظمة بيئية وحقوقية عارضت المشروع، مرجحة أن "تكون التكاليف مرتفعة بكثير من الرقم المالي المرصود حاليا".
أنبوب الغاز، الذي يمتد على طول أربعة آلاف كيلومتر، ينطلق من نيجيريا ويمر عبر ست دول على الأقل وربما أكثر، هي غانا وتوغو والسنغال وكوت ديفوار ثم المغرب. ويعد المشروع توسعة لمشروع أنبوب غاز في القارة السمراء يربط بين حقول المحروقات في نيجيريا والدول الإفريقية المستوردة للغاز.
وتؤكد الهيئات الموقعة على البيان، الذي نشرت الصحيفة النيجيرية تفاصيله، أن "خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري قد تكون له تبعات بيئية خطيرة على الشعوب والمنطقة معا، الأمر الذي يجعلنا نُعرب عن قلقنا تجاه المشروع"، لافتة الانتباه إلى "ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة التي سجلت رقماً قياسيا سنة 2016، على اعتبار أن أنبوب الغاز من شأنه زيادة استخراج واستهلاك الطاقة الأحفورية؛ وهي من الأسباب الرئيسية للاحتباس الحراري".
وشددت المنظمات عينها على أن "الغاز ليس بالطاقة النظيفة، عكس ما تم تأكيده مسبقا"، منبهة إلى كون "ساكنة دولة نيجيريا لا تستفيد من استغلال النفط، على أساس أن الطاقة التي يتم إنتاجها تُوجه بالدرجة الأولى إلى المشاريع المتعلقة بالصناعات الزراعية والصناعية، وذلك على حساب صغار المزارعين والحرفيين"، مشيرة كذلك إلى "التكلفة المالية الباهظة التي ستزيد من نسبة ديون البلد".
ومن ضمن الهيئات الموقعة على البيان، نجد جمعية "أطاك" المغرب، مركز البيئة، هيئة حقوق الإنسان والتنمية، جمعية أصدقاء الأرض-توغو، الشباب المسيحي في العمل من أجل التنمية، نحن الشعب، العدالة البيئية بشمال إفريقيا، الاهتمام الأخضر بالتنمية، أصدقاء الأرض (إسبانيا)، مرصد أوروبا للمقاولات (بلجيكا)، أصدقاء الأرض في أوروبا... واللائحة طويلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ثانيا مشروع انبوب الغاز بين نيجيريا و اوروبا اساسا و ليس بين نيجيريا و المغرب فهذا الاخير منطقة عبور ايضا فأصلا استهلاك المغرب من الغاز لا يساوي شيئا في الخريطة العالمية فالمستهدف هو اوروبا الذي يستهلك كميات كبيرة و له صناعات مرتبطة بالغاز
ثالثا المشروع الغي بالنسبة لاوروبا نظرا لعدم جدواه الاقتصادية فأنبوب بمسافة اكثر من 5000 كلم و يمر عبر عدة دول افريقية فقيرة هو مخاطرة كبيرة ناهيك عن حاجته لوضع محطات ضخ عالي في عدة دول افريقية دون ذكر تكاليف الانبوب الذي سيكون كبيرا حتى يمكنه و تكاليف الصيانة و مشاكل الانقطاع التي توفره خصوصا في ظل توفر بدائل لأوروبا اضمن مثل الغاز الروسي يعني بكل بساطة المشروع اوروبيا تم الغائه بقي المغرب فقط من يتحدث عنه