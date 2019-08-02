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الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة علمية: نشاط البشر وراء موجة الحر بأوروبا

دراسة علمية: نشاط البشر وراء موجة الحر بأوروبا

دراسة علمية: نشاط البشر وراء موجة الحر بأوروبا
هسبريس - متابعة
الجمعة 02 غشت 2019 - 22:45

أظهرت دراسة نُشرت الجمعة أن موجة الحر غير المسبوقة التي شهدتها دول عدة في أوروبا الغربية الشهر الماضي ناجمة عن تغير مناخي من صنع البشر، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق علماء من فرنسا وهولندا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا، مجموعة من الأدلة على أن الاحتباس الحراري الناجم عن النشاط البشري كان وراء موجة الحر الأخيرة في القارة العجوز، التي وصلت إلى 42 درجة مئوية.

وخلصت الدراسة إلى أن درجة الحرارة كانت ستكون أقل بما يتراوح بين 1.5 إلى 3 درجات مئوية إذا لم يكن هناك تغير مناخي من صنع البشر.

وقال العلماء إن درجات الحرارة التي تم تسجيلها في فرنسا وهولندا يمكن أن تحدث مرة كل 50-150 سنة في ظل الظروف المناخية الراهنة.

أما بدون "التأثير البشري على المناخ" فكان من المرجح أن يتم تسجيل مثل تلك الحرارة بمعدل أقل من مرة واحدة كل 1000 عام.

وقال كبير مؤلفي التقرير، روبرت فوتييه، من معهد "بيير سيمون لابلاس" في فرنسا لأبحاث المناخ، إن أوروبا بحاجة إلى التعود على مثل هذه الموجات الحارة، التي من المرجح أن تصبح أكثر تواترا وشدة.

وأضاف لـ"أسوشيتد برس": "إذا لم نفعل شيئا بشأن تغير المناخ أو الانبعاثات؛ فهذه الموجات الحارة التي وصلت إلى 42 درجة مئوية حاليا، ستصبح أكثر شدة حيث سترتفع بمعدل 3 درجات إضافية لتصل إلى 45 درجة مئوية بحلول عام 2050"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - شهر الجمعة 02 غشت 2019 - 23:10
كان الله في عون الأجيال القادمة كيف سيكون حالها مع ازدياد الحرارة بفعل مساوئ الحضارة.
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8
2 - العقيد الجمعة 02 غشت 2019 - 23:30
الدول العربية والافريقية متخلفة صناعيا وقدرتها على المساهمة في الاحتباس الحراري ضعيفة جدا لانها لا تملك مصانع ومعامل كثيرة ومنشآت عملاقة نافثة للسموم، البشر الذين حق عليهم القول هم بشر القارة العجوز والولايات المتحدة والتايوان والصين واليابان، هؤلاء هم من يلوثون البر والبحر وهم من جعل درجة الحرارة مرتفعة والدول العربية والافريقية تؤدي الثمن.
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5
3 - Observateur الجمعة 02 غشت 2019 - 23:38
نحن نعيش تحت هاته الظروف منذ القدم و لا زلنا، و الدول مثل المغرب لا تساهم مثل الدول المتقدمة في ارتفاع درجة الحرارة، على الدول الغنية ان تتحمل المسؤولية و تساعد باقي الدول على عدم تكرار نفس الأخطاء، و تساعد على إنشاء مدن لا تحتاج فيها السيارة، و إنشاء محطات الطاقة لا تنتج غازات مضرة للبيئة ...... اما إذا استمر الغرب في نهج اللامبالاة و على دول أفريقيا نهج سياسة : شدوني أو لا نهرس ليكم الكيسان
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