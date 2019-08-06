يوليوز 2019 .. الشهر الأكثر سخونة في التاريخ

هسبريس - إفي

أصبح شهر يوليوز 2019، الذي شهدت أوروبا خلاله موجتين من السخونة الشديدة وارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي مع ذوبان الجليد بشكل مثير للقلق، الأكثر حرا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وفقا لما أكدته منظمة الأرصاد الجوية الدولية استنادا إلى بيانات برنامج كوبرنيكوس (Copernicus) الأوروبي لتغير المناخ.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتري تالاس، في تصريحات نشرتها شبكة (RTS) التلفزيونية السويسرية "شهر يوليوز أعاد كتابة تاريخ المناخ، مع عشرات درجات الحرارة القياسية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية".

ووفقا لبيانات برنامج كوبرنيكوس (الذي تديره وكالة الفضاء الأوروبية والاتحاد الأوروبي) فإن درجات الحرارة في شهر يوليوز كانت أعلى من مثيلاتها في الشهر نفسه عام 2016 بـ0.04 درجة، والذي كان يعد الأكثر حرا حتى ذلك التاريخ، كما أنه كان أعلى من متوسط درجات الحرارة في الفترة من 1981 وحتى 2010 بـ0.56 درجة.

جدير بالذكر أن يوم 25 يوليوز الماضي كان أحد أكثر الأيام حرارة في الشهر الماضي، حيث سجلت عدة دول درجات حرارة قياسية، مثل ألمانيا (42.6 درجة) وبلجيكا (41.8) ولوكسمبورج (40.8) وهولندا (40.7) وبريطانيا (38.7).

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في غرينلاند في ذوبان شديد للجليد، كما سجلت حرائق في مناطق الغابات بالقرب من القطب الشمالي، في ألاسكا وسيبيريا.