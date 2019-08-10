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الرئيسية | بيئة وعلوم | حملة تحسيسية رقمية تنادي بـ"عيد مبارك نظيف"

حملة تحسيسية رقمية تنادي بـ"عيد مبارك نظيف"

حملة تحسيسية رقمية تنادي بـ"عيد مبارك نظيف"
هسبريس من الرباط
السبت 10 غشت 2019 - 18:55

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنها أطلقت الشق الرقمي للحملة الوطنية لـ"عيد مبارك نظيف"، أمس الجمعة، التي تأخذ بعين الاعتبار التحول الذي عرفه مجال التواصل الرقمي وتأثيره على المتتبعين.

وأضافت الوزارة أن جزءا كبيرا من الحملة تم تخصيصه لمواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية، كما تم إطلاق هاشتاغ #عيد_مبارك_نظيف بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف برسائل الحملة ونشرها وتلقي مشاركات المواطنين بشكل تفاعلي، وجرى أيضا إعداد مجموعة من معدات التواصل تشمل السمعي-البصري والرقمي.

يذكر أن الحملة التحسيسية بمناسبة عيد الأضحى "تهدف إلى الحد من ظواهر التلوث البيئي أيام العيد والمساهمة في تثمين جلود الأضاحي، عبر توعية المواطنين وتحسيسهم بضرورة تبني سلوكات أساسية للحفاظ على البيئة وللحفاظ على جلد الأضحية، بالإضافة إلى توضيح طرق تثمين جلود الأضحية".

وكانت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قد أطلقت هذه الحملة تحت شعار "عيد مبارك نظيف" يوم 24 يوليوز بتعاون مع مجموعة من القطاعات الحكومية، والجماعات المحلية، وفدرالية الصناعات الجلدية (FEDIC)، وشركات التدبير المفوض لجمع النفايات، وجمعيات المجتمع المدني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - nomade السبت 10 غشت 2019 - 19:20
المفروض ان تكون النظافة من شيم المسلم، بدون حملات التوعية. النظافة ثقافة يتلقاها المسلم من دينه وذويه، فتكون جزءا من حياته اليومية. إلا أننا مع الأسف نتسابق في أداء سنة العيد ونغفل أن النظافة من الإيمان، وننتظر أن تنظم الحملات لنستفيق، ثم بعدها نهمل حتى أجسامنا ولباسنا.
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