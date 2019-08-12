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كُتّاب وآراء
خبير يحذر من المسكنات قبل ممارسة الرياضة
حذر البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه من تعاطي المسكنات قبل ممارسة الرياضة بشكل منتظم؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى آلام مزمنة بالمفاصل والعضلات.
وأضاف مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية أنه في حال المجهود الشديد قد يصل الأمر إلى حد حدوث اضطرابات بأعضاء الجسم أو نزيف بها.
وأشار فروبوزه إلى أن الشعور بالألم يؤدي دورا مهما؛ حيث إنه يحذر الجسم من التحميل الزائد عن الحد، في حين تمنع المسكنات إدراك هذا الشعور، ومن ثم يصبح الرياضي أكثر عُرضة للإصابات.
لذا لا يجوز تعاطي المسكنات والعقاقير المثبطة للالتهابات إلا في حال الإصابات والأمراض فقط.