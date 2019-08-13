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كُتّاب وآراء
النوم مع النحل يساعد على العلاج وتخفيف الآلام
يكتسب العلاج بالنوم مع النحل شعبية في ليتوانيا حيث يقول صاحب مركز للعلاج بهذه الطريقة إنها تساعد على تخفيف الآلام ومعالجة أمراض متنوعة.
ويعتمد أسلوب العلاج البديل على النوم في غرفة واحدة مع الصناديق التي تربى فيها النحل.
ويقول صاحب مركز للعلاج بهذه الطريقة والتي تسمى العلاج بالنحل إنها تساعد على تخفيف الآلام ومعالجة أمراض متنوعة من خلال الطاقة الناتجة من رفرفة النحل لأجنحته.
ويوضح زيدروناس جابرتاس الذي يدير المركز في قرية كاونيتيسكس في شمال ليتوانيا أنه أصبح معتادا على استخدام هذه الطريقة منذ سبع سنوات بعد أن اكتشف فائدتها في تخفيف آلام الظهر.
وعلى الرغم من أن أصدقاءه كانوا في البداية يشككون في جدوى هذه الطريقة، يقول جابرتاس إن حوالي 500 عميل يأتون إلى المركز سنويا في الفترة ما بين مايو أيار وسبتمبر أيلول.
ولطالما ارتبط النحل بعلاجات الطب البديل حيث تستخدم جميع منتجات النحل، مثل العسل والصمغ (البروبليس) وحتى السم، لعلاج العديد من الأمراض.