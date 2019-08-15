التحكم في ضغط الدم يحمي من الإصابة بالخرف

هسبريس – متابعة

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن زيادة التحكم في ضغط الدم يقي الأشخاص المصابين بهذا المرض المزمن من خطر الإصابة بالخرف وضعف الإدراك.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، أجرى فريق البحث، من جامعة تكساس الأمريكية، مسحا للدماغ بالرنين المغناطيسي لـ449 من البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم متوسط أعمارهم 67 عاما، وراقبوهم لمدة 4 سنوات.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين حافظوا على معدلات ضغط دم متوازنة، لفترات طويلة، وتحكموا في الضغط عند مستوى 120 ميلليمتر زئبقي في الضغط الانقباضي، كانوا أقل عرضة للإصابة بانخفاض حجم الدماغ، وتراجع الإدراك والخرف، مقارنة بأقرانهم ممن زاد لديهم معدل ضغط الدم الانقباضي أكثر من 140 ميلليمتر زئبقي.

ويقود ضغط الدم المرتفع إلى مضاعفات صحية خطيرة أبرزها الأزمات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، والإصابة بقصور في عمل الكلى، بالإضافة لتسمم الحمل، والإصابة بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.

ويمكن أن يساعد تغيير نمط الحياة في قطع شوط طويل نحو السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، مثل تناول نظام غذائي مفيد لصحة القلب مع كمية أقل من ملح الطعام، وممارسة نشاط بدني منتظم، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن عند الإصابة بالسمنة، ويأتي ذلك بالتزامن مع أدوية ضغط الدم المرتفع التي يصفها الطبيب المعالج.

ومرض الخرف، هو حالة شديدة جدا من تأثر العقل بتقدم العمر، وهو مجموعة من الأمراض التي تسبب ضمورا في الدماغ، ويعتبر الزهايمر، أحد أشكالها، ويؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.

ويتطور المرض تدريجيا لفقدان القدرة على القيام بالأعمال اليومية، وعلى التواصل مع المحيط، وقد تتدهور الحالة إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي.