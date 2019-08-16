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الرئيسية | بيئة وعلوم | هيئة أمريكية توافق على عقار جديد لعلاج السلّ

هيئة أمريكية توافق على عقار جديد لعلاج السلّ

هيئة أمريكية توافق على عقار جديد لعلاج السلّ
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 غشت 2019 - 03:30

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على عقار جديد لعلاج مرض السل الرئوي المقاوم للعقاقير.

وأوضحت الهيئة المذكورة، في بيان لها، أن العقار الجديد يطلق عليه اسم "بريتومانيد "Pretomanid، لعلاج السل المقاوم للأدوية الذي يشكل تهديدا كبيرا على الصحة، بسبب محدودية خيارات العلاج.

وأوضحت "FDA" أن العقار الجديد، الذي يأتي على هيئة أقراص، يؤخذ بالتزامن مع عقارين آخرين للسل هما "بيداكويلين "Bedaquilineو"لنزوليد "linezolid، لتحقيق استجابة علاجية قوية ضد المرض.

وتمت الموافقة على العقار الجديد بعد إجراء تجارب شملت 109 من مرضى السل الرئوي المقاوم للعقاقير، لم يستجيبوا للعلاجات الحالية للمرض.

وبعد 6 أشهر من العلاج، حقق عقار "بريتومانيد" الذي أخذه المرضى بالتزامن مع عقاري "بيداكويلين" و"لنزوليد"، استجابة علاجية قوية لدى 89 في المائة من المرضى المشاركين في الدراسة، وهي معدلات نجاح تاريخية لعلاج السل المقاوم للأدوية، وفقا للهيئة.

وتمثلت أبرز الآثار الجانبية للعلاج في حب الشباب وفقر الدم والغثيان والقيء والصداع وزيادة إنزيمات الكبد وعسر الهضم والطفح الجلدي وضعف البصر وانخفاض نسبة السكر في الدم والإسهال؛ فيما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي ثلث سكان العالم لديهم ما يسمى عدوى السل الكامنة، ما يعني أنهم أصيبوا ببكتيريا السل، لكنهم ليسوا مصابين بالمرض ولا ينقلونه.

ويتعرض المصابون ببكتيريا السل لخطر الإصابة بذلك المرض بنسبة 10 في المائة، ويمكن أن ينقل المصاب العدوى إلى 10 أو 15 شخصا آخرين سنويا، حيث ينتقل المرض عن طريق الرذاذ المتطاير الذي يحمل البكتيريا، إضافة إلى اللمس واستعمال أشياء شخص مصاب، خاصة الملابس وفرشاة الأسنان ومناشف الغسيل، وغيرها.

أما السل المقاوم للأدوية، فإنه يصيب حوالي 500 ألف شخص سنويا، ويتسبب في وفاة 150 ألف حالة في العالم، والعلاجات الحالية المتمثلة في المضادات الحيوية للسل المقاوم للأدوية المتعددة مكلفة، وغالبا ما تكون سامة بسبب آثارها الجانبية الخطيرة.

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