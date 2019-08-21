24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. أزمة نقل خانقة تطال خطوط تزنيت وجهة أكادير (5.00)

  2. مؤتمر الروبوتات يفتح أبوابه أمام الزوار في بكين (5.00)

  3. خطاب ثورة الملك والشعب (5.00)

  4. زعيتر يتدرّب رفقة نورمحمدوف قبل "نزال أبو ظبي" (3.00)

  5. الدار البيضاء تحتل الرتبة الخامسة في انتشار الجريمة بمنطقة "مينا" (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | المشي يحد إصابة النساء بداء سرطان القولون‎

المشي يحد إصابة النساء بداء سرطان القولون‎

المشي يحد إصابة النساء بداء سرطان القولون‎
هسبريس - متابعة
الأربعاء 21 غشت 2019 - 06:49

أظهرت دراسة دولية حديثة، أن ساعة من التمارين البدنية اليومية المعتدلة، مثل المشي خلال فترة المراهقة، تحد من خطر إصابة السيدات بأورام القولون الحميدة، التي تعد مقدمة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الدراسة قادها باحثون بكلية الطب بجامعة ساوباولو في البرازيل، بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من "المجلة البريطانية للسرطان" العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق 28 ألفا و250 من السيدات تراوحت أعمارهن بين 12 إلى 64 عامًا.

وكانت هذه الدراسة واحدة من سلسلة دراسات طويلة الأجل لرصد مسببات الأمراض المزمنة، والآثار طويلة الأجل للنشاط البدني والتغذية والهرمونات والبيئة، على الصحة وتطور المرض.

وحللت الدراسة العلاقة بين النشاط البدني المعتدل خلال فترة المراهقة والبلوغ، وخطر الإصابة بالورم الحميد في وقت لاحق من الحياة، بعد حساب عوامل الخطر المعروفة مثل التدخين والنظام الغذائي والكحول والتاريخ العائلي لسرطان القولون والمستقيم.

وأظهرت نتائج التحليل أن النشاط البدني لمدة ساعة فأكثر في مرحلة المراهقة من سن 12عاما فأكثر، يقلل من خطر إصابة السيدات بورم القولون والمستقيم الحميد بنسبة 7 بالمئة.

وكشفت النتائج أيضًا أن النشاط البدني في مرحلة البلوغ فقط من سن 18 عام فأكثر، قلل من خطر الإصابة بالأورام الحميدة بنسبة 24 بالمئة.

أما النشاط البدني في كل من المراهقة والبلوغ، فقد قلل من خطر الأورام الحميدة بنسبة 39 بالمئة عند الكبر مقارنة مع من لم يمارسن الأنشطة البدنية.

وقال الدكتور لياندروريزيندي، قائد فريق البحث إن "الروابط بين النشاط البدني والحد من الأورام الحميدة وسرطان القولون والمستقيم معروفة جيدًا، ولكن هذه هي الدراسة الأولى التي تُظهر الآثار التراكمية للنشاط البدني الذي يبدأ في مرحلة المراهقة على حدوث الورم الحميد بالقولون والمستقيم".

وأضاف أن "سرطان القولون والمستقيم يعد واحدًا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويظهر العلم أن النشاط البدني وحده هو عامل رئيسي في الحد من خطر الإصابة بالورم الحميد، عن طريق خفض مستويات الدهون في الجسم والالتهابات".

وأشار ريزيندي إلى أن "الأورام الخبيثة، وهي في الأصل أورام حميدة عدوانية يبلغ قطرها أكثر من سنتيمتر واحد، وتتطور على الأرجح إلى سرطان القولون والمستقيم".

ويعتبر سرطان القولون والمستقيم ثاني أكثر الأسباب شيوعا للوفاة المرتبطة بالسرطان في أوروبا، حيث يتسبب في وفاة 215 ألف شخص سنويًا.

ومن المتوقع إصابة أكثر من 2.2 مليون شخص بسرطان القولون والمستقيم، المعروف أيضًا باسم سرطان الأمعاء، في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

ووفق جمعية السرطان الأمريكية، فإن سرطان القولون والمستقيم، هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا، في الولايات المتحدة؛ إذ يُصيب أكثر من 95 ألف حالة جديدة سنويًا، كما أنه رابع سبب رئيسي للوفيات بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.