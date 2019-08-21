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الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء يكتشفون أقدم ديناصور "ستيجوسورس" في العالم بالمغرب

علماء يكتشفون أقدم ديناصور "ستيجوسورس" في العالم بالمغرب

علماء يكتشفون أقدم ديناصور "ستيجوسورس" في العالم بالمغرب
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:00

قال علماء بريطانيون إن نوعاً جديداً من أكثر الديناصورات شهرة هو الأقدم من نوعه في العالم جرى اكتشافه في جبال في المغرب.

وحسب ما نقله موقع متحف التاريخ الطبيعي في لندن، فإن هذا الديناصور يعود عمره إلى 168 مليون سنة، أي أنه عاش في العصر الجوراسي الأوسط.

ويحمل هذا النوع من الديناصور اسم "Adratiklit boulahfa" جرى اكتشاف بقاياه في جبال الأطلس المتوسط نواحي مدينة فاس، وهو الأول من نوع ستيجوسورس يجرى اكتشافه في شمال إفريقيا.

واشتغل العلماء على ما وجدوه من بقايا هذا الحيوان من الفقرات وعظم الذراع العلوي، وتوجد هذه البقايا في المتحف الذي يوجد في العاصمة البريطانية لندن.

ووفق ما ذكره المتحف الأكثر زيارة في أوروبا، فإن الدراسة، التي أدت إلى هذا الاكتشاف، أشرفت عليها الدكتورة سوزانا ميدمنت، وهي خبيرة في المتحف، بالتعاون مع علماء باحثين من المغرب.

وقالت سوزي إن "اكتشاف Adratiklit boulahfa مثير بشكل خاص، حيث قمنا بتأريخه في العصر الجوراسي الأوسط، وهو ما سيساهم على فهم تطور هذه المجموعة من الديناصورات".

واسم هذا الديناصور أمازيغي، مكون من كلمة "أدرار"، ويعني الجبل و"تيقليت" أي السحلية، أما "بولحفا" فتشير إلى مكان العثور على بقاياه.

ويعتقد علماء المتحف البريطاني أن هذا الديناصور كان عاشباً ومدرعاً، وينتمي إلى مجموعة من الحيوانات التي تضم ankylosaurus (العظاءة الملتحمة) وstegosaurus (ستيجوصورس)، وكان يعيش في جندوانا، وهي قارة كبيرة كانت توجد في الحقبة الجيولوجية الوسطى.

وحين كانت هذه الديناصورات على قيد الحياة، كانت الكرة الأرضية مقسمة إلى قارتين كبيرتين، لوراسيا وجنداونا: الأولى كانت تضم معظم قارات نصف الكرة الأرضية الشمالية، أما الثانية فكانت تضم كل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وأنتاركتيا حالياً.

الباحثة سوزي أشارت، في تصريحات نقلها موقع المتحف، إلى أن ديناصورات ستيجوسورس المعروفة حالياً والموجودة في المتحف وُجدت في التكوينات الصخرية لقارة لوراسيا، ومع ذلك فهذا لا يعني أنها كانت غير موجودة في جندوانا، فقد يكون ذلك بسبب خضوع تكويناتها الصخرية لعمليات تنقيب ودراسات مفصلة أقل.

ويؤكد اكتشاف ديناصور بولحفة المغربي النظرية القائلة بأن "أرشيف حفريات الديناصورات المدرعة في قارة جندوانا مشوهة بسبب العوامل الجيولوجية وجهود التجميع، ويعني ذلك أيضاً أنه قد يكون هناك الكثير من هذه الديناصورات في أماكن لم يتم البحث فيها إلى حد الساعة".

ويعتقد العلماء البريطانيون الساهرون على هذا الاكتشاف أن العينة المكتشفة لهذا الديناصور بالمغرب لها ارتباط وثيق بما تم اكتشافه في أوروبا مثل ديناصورات Dacentrurus وMiragaia مقارنة بالأنواع الأخرى المعروفة في جنوب إفريقيا".

حول هذا الأمر، يشير توم رافن، طالب دكتوراه في المتحف ساعد في تأسيس العلاقات التطورية للعينة، إلى أن "هذا النوع من الدراسة يسمح لعلماء الحفريات بفهم العلاقة بين هذا الديناصور الجديد والآخرين المعروفين".

وأضاف الطالب الباحث قائلاً: "على الرغم من كونه من القارة الإفريقية، فإن تحليلنا للتطور الوراثي يكشف أن Adratiklit أقرب بشكل مفاجئ إلى ستيغوصور أوروبي".

ويأمل الفريق، الذي أشرف على هذه الدراسة، القيام بمزيد من الاكتشافات المتعلقة بأجناس جديدة. ومن المرتقب أن يعود هؤلاء العلماء إلى المغرب، قريباً، بحثاً عن مزيد من الرفات والحفريات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - rami الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:11
و يبقى المغرب بلد الديناصورات بامتياز
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82
2 - Khadija hajjouji الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:15
اكتشاف وراء اكتشاف بالمغرب ، يعود تاريخها الى اكثر من 80 مايون سنة ... كل يوم نسمع شيئا من هذا القبيل عن المغرب .دليل ان المغرب كان ذا أهمية كبرى في تاريخ البشرية .. قرأت هذا الصباح كذلك عن المغرب انه يحتل الرتبة 89 في قطاع الصحة.... الدرجة الاخيرة ، شانه في ذلك شان قطاع التعليم ... فما هذا النفور و التراجع إلى خلف يا وطن ؟؟؟ قد يكون السر هو ان المغرب يحتوي على أكبر عدد من أكبر حجم من كروش الحرام كذلك ، و على أكبر عمليات نشاط في ترويج الفساد و الفسوق ... لذا نتخلف يوميا لتعود بنا درجة الزمان الى 80 مليون سنة خلت ... و هذا ما نسير عليه لا محالة .
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68
3 - التومي الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:17
يخلق الله مايشاا ان المغرب بلد الديناصورات على مايبدو . لقد تغيرت الارض كثيرا فهل انذاك. الله اعلم .على كل حال فإن المغرب بلد متميز عن بلدان العالم. وان كان بنكيران قد انهزم امام الديناصورات البشرية.فإنه لايستطيع محاربة الديناصورات الحيوانية لأنها انقرضت
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10
4 - حميد الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:19
لو عاشت هاذه الديناصورات لاكلت كل الديناصورات التي تعيش بيننا
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42
5 - التراث الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:19
أرجو من أولائك العلماء عند عودتهم أن يردوا رفات الحفريات التي أكملوا تحليلها ، ولما يجدون أخرى أن يفعلوا نفس الشيئ أن يردوا رفات الديناصورات إلى أماكنها .
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27
6 - باحث الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:20
التساؤل المطروح هوكيف وصل هذا الدينصور الى المتحف البريطاني، اعلم علم اليقين خاصة انني انتمي الى منطقة معروفة بثراثها الجيولوجي ان هناك مافيا اغتنت نتيجة لتهرب هذا الثراث نحو الخارج قطعا مفككة بدون مراقبة جمركية.وادعوا جريدتكم للقيام بتحقيق في هذاالموضوع.
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40
7 - طالما حدثنا عنهم الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:20
*طالما حدثنا عنهم السيد بنكيران ، ولم نصدقه .
رغم أنهم إنقرضوا بملايين السنين ، لا زال مفعولهم
سيارياً عن الآن .
* ولتكتمل رؤيا رئيس الحكومة السابق ، تخصنا
مشاهدة العفاريت والجنون بعد عفو منه .
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11
8 - aymane الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:21
الديناصورات هوما ليراهوم ياكلونا ف هذه البلاد السعيدة
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25
9 - توريست الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:23
الحمد لله عندنا ديناصورات بكثرة فالمغرب ومازال عايشين ياكلوا فلحم عباد الله
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24
10 - احب وطني الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:25
لا افهم شيئا . كل ما اكتشف شيئا الا ونسمع اكشفه البريطانيون او فرنسيون واما امركيون ووو او لا نحن ليس عندنا علماء
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16
11 - بولحفة الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:26
هادشي ممتاز ولكن بغينا نعرفو بشحال تباع هاد سي بولحفا وشكون قبط الثمن..
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18
12 - TEXAS الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:26
مصيره البيع في المزاد العلني متله مثل باقي الحفريات التي تباع في المتاحف الامريكية
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13 - demitri الأربعاء 21 غشت 2019 - 16:28
لماذا لم يذكر الله في كتابه قران عن ديناصورات
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