هذه 3 تدابير هامة قبل الخضوع لعملية جراحية

هسبريس - د.ب.أ

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أنه ينبغي قبل الخضوع للجراحة اتخاذ التدابير الهامة التالية:

- الإقلاع عن التدخين: ينبغي الإقلاع عن التدخين قبل إجراء الجراحة بأربعة أسابيع، وذلك لتجنب حدوث مضاعفات أثناء التخدير من ناحية ولتسريع وتيرة الشفاء من ناحية أخرى. كما ينبغي الالتزام بعدم التدخين بعد الجراحة مباشرة.

- الحركة: تسهم ممارسة الأنشطة الحركية باعتدال في تجنب حدوث مضاعفات من ناحية وتساعد على تسريع وتيرة الشفاء من ناحية أخرى. لذا ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة، إذا لم يكن هناك مانع طبي.

- مراجعة الأدوية: يتعين على المرضى مراجعة أدوية الأمراض المزمنة مع طبيب التخدير لمعرفة ما إذا كان من الضروري التوقف عن تعاطي أدوية معينة أو مواءمة جرعتها. وينطبق ذلك أيضا على المكملات الغذائية.