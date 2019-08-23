24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:19
|06:51
|13:35
|17:10
|20:09
|21:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوفال يثير الخلاف بين سيلتا فيغو وساوثهامبتون
- يهم النساء في المطبخ .. حيلة ذكية للتخلص من ذباب الفاكهة
- هذه الأغذية والمشروبات تؤثر سلبا على مفعول الأدوية!
- "قطاع الطرق" يهاجمون سيارة قرب مدينة تاونات
- وزارة الصحة تقرر توقيف طبيب بسبب "هفوة خطيرة"
"ضيف خاص" .. الصمدي يناقش القانون الإطار و"التناوب اللغوي" (5.00)
بعد 10 سنوات من الرئاسة .. لقجع يتخلى عن تسيير نهضة بركان (5.00)
- عائلات طلبة: بنكيران "حكَار".. الفقر سبب مهاتفة القيادي الإسلامي - (81)
- بنكيران يرسل طلبة جامعيين إلى "سجن العرجات" - (77)
- العثماني ينهي عطلة الحكومة بإعلان جيل جديد من الاستراتيجيات - (68)
- الصمدي: سياسة التعريب فشلت .. و"التناوب اللغوي" تجربة عالمية - (57)
- هل يفتح "التكوين المهني" آفاق شغل أفضل من التعليم الجامعي؟ - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه 3 تدابير هامة قبل الخضوع لعملية جراحية
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أنه ينبغي قبل الخضوع للجراحة اتخاذ التدابير الهامة التالية:
- الإقلاع عن التدخين: ينبغي الإقلاع عن التدخين قبل إجراء الجراحة بأربعة أسابيع، وذلك لتجنب حدوث مضاعفات أثناء التخدير من ناحية ولتسريع وتيرة الشفاء من ناحية أخرى. كما ينبغي الالتزام بعدم التدخين بعد الجراحة مباشرة.
- الحركة: تسهم ممارسة الأنشطة الحركية باعتدال في تجنب حدوث مضاعفات من ناحية وتساعد على تسريع وتيرة الشفاء من ناحية أخرى. لذا ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة، إذا لم يكن هناك مانع طبي.
- مراجعة الأدوية: يتعين على المرضى مراجعة أدوية الأمراض المزمنة مع طبيب التخدير لمعرفة ما إذا كان من الضروري التوقف عن تعاطي أدوية معينة أو مواءمة جرعتها. وينطبق ذلك أيضا على المكملات الغذائية.