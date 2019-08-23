24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. وزارة الصحة تقرر توقيف طبيب بسبب "هفوة خطيرة" (5.00)

  2. "ضيف خاص" .. الصمدي يناقش القانون الإطار و"التناوب اللغوي" (5.00)

  3. نصائح ذهبية للتحكم في استعمال الهواتف الذكية (5.00)

  4. بعد 10 سنوات من الرئاسة .. لقجع يتخلى عن تسيير نهضة بركان (5.00)

  5. روسيا تحذر من نشر "صواريخ أمريكية" في آسيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | هذه 3 تدابير هامة قبل الخضوع لعملية جراحية

هذه 3 تدابير هامة قبل الخضوع لعملية جراحية

هذه 3 تدابير هامة قبل الخضوع لعملية جراحية
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 23 غشت 2019 - 07:42

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أنه ينبغي قبل الخضوع للجراحة اتخاذ التدابير الهامة التالية:

- الإقلاع عن التدخين: ينبغي الإقلاع عن التدخين قبل إجراء الجراحة بأربعة أسابيع، وذلك لتجنب حدوث مضاعفات أثناء التخدير من ناحية ولتسريع وتيرة الشفاء من ناحية أخرى. كما ينبغي الالتزام بعدم التدخين بعد الجراحة مباشرة.

- الحركة: تسهم ممارسة الأنشطة الحركية باعتدال في تجنب حدوث مضاعفات من ناحية وتساعد على تسريع وتيرة الشفاء من ناحية أخرى. لذا ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة، إذا لم يكن هناك مانع طبي.

- مراجعة الأدوية: يتعين على المرضى مراجعة أدوية الأمراض المزمنة مع طبيب التخدير لمعرفة ما إذا كان من الضروري التوقف عن تعاطي أدوية معينة أو مواءمة جرعتها. وينطبق ذلك أيضا على المكملات الغذائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.