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الرئيسية | بيئة وعلوم | روسيا تطلق مركبة فضاء حاملة "روبوت بشري"

روسيا تطلق مركبة فضاء حاملة "روبوت بشري"

روسيا تطلق مركبة فضاء حاملة "روبوت بشري"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 22 غشت 2019 - 19:20

أطلقت روسيا، اليوم الخميس، مركبة فضاء غير مأهولة، تحتوي على روبوت بشري يحمل اسم "فيدور"، إلى محطة الفضاء الدولية، في اختبار لصاروخ جديد.

وذكرت وكالة الفضاء الامريكية (ناسا) في بيان لها، إن "صاروخ (سويوز2.1 إيه) المجهز بنظام رقمي جديد للتحكم في الطيران، ومحركات تم تطويرها، يأتي ليحل محل الصاروخ (سويوز إف جي) المستخدم منذ عقود لاطلاق طواقم إلى الفضاء".

وتعتبر محطة الفضاء الدولية - التي تستخدم لإجراء تجارب قد يكون من المستحيل القيام بها على الأرض - في معظمها، تعاون بين طواقم روسية وأمريكية، وتمثل واحدة من أقوى العلاقات بين القوتين العظميين المتنافستين.

وقالت وكالة فضاء "روسكوسموس" الروسية في بيان لها، إن الروبوت "سكايبوت إف-850"، المعروف أيضا باسم "فيدور"، وهو اسم روسي يستخدم للذكور، مصمم للقيام بعمليات تعتبر "خطيرة بالنسبة للإنسان بشكل خاص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالله الخميس 22 غشت 2019 - 20:07
غير الله يستر ما عرفتش اش هاد الجوج اشنو تا يطبخو لينا في المستقبل او اشنو دايرين في البلان . الله يرحم الوالدين خليونا غير نغسلو الذنوب ديالنا او نديرو الخير قبل تا تطيحو علينا شي مصيبة.
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