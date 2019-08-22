24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات "أحوال الطقس" اليوم الخميس بالمغرب
- سابقة علمية .. باحثون يطورون تحليلا للدم لحساب "وقت الوفاة"
- الاتحاد الهولندي يخطط لإفساد انضمام إيحاتارن للمنتخب المغربي
- السويني: الملك يعوّل على الطبقة الوسطى لإنجاح النموذج التنموي
- القوات المسلحة الملكية تُسَخر طائرات عسكرية لنقل مرشحين للتجنيد
رصيف الصحافة: حجز أموال ومجوهرات بمنزل مدير "وكالة مراكش" (5.00)
"ضيف خاص" .. الصمدي يناقش القانون الإطار و"التناوب اللغوي" (5.00)
بعد 10 سنوات من الرئاسة .. لقجع يتخلى عن تسيير نهضة بركان (5.00)
- بنكيران يرسل طلبة جامعيين إلى "سجن العرجات" - (74)
- عائلات طلبة: بنكيران "حكَار".. الفقر سبب مهاتفة القيادي الإسلامي - (71)
- السويني: الملك يعوّل على الطبقة الوسطى لإنجاح النموذج التنموي - (65)
- العثماني ينهي عطلة الحكومة بإعلان جيل جديد من الاستراتيجيات - (64)
- الاتحاد الهولندي يخطط لإفساد انضمام إيحاتارن للمنتخب المغربي - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
روسيا تطلق مركبة فضاء حاملة "روبوت بشري"
أطلقت روسيا، اليوم الخميس، مركبة فضاء غير مأهولة، تحتوي على روبوت بشري يحمل اسم "فيدور"، إلى محطة الفضاء الدولية، في اختبار لصاروخ جديد.
وذكرت وكالة الفضاء الامريكية (ناسا) في بيان لها، إن "صاروخ (سويوز2.1 إيه) المجهز بنظام رقمي جديد للتحكم في الطيران، ومحركات تم تطويرها، يأتي ليحل محل الصاروخ (سويوز إف جي) المستخدم منذ عقود لاطلاق طواقم إلى الفضاء".
وتعتبر محطة الفضاء الدولية - التي تستخدم لإجراء تجارب قد يكون من المستحيل القيام بها على الأرض - في معظمها، تعاون بين طواقم روسية وأمريكية، وتمثل واحدة من أقوى العلاقات بين القوتين العظميين المتنافستين.
وقالت وكالة فضاء "روسكوسموس" الروسية في بيان لها، إن الروبوت "سكايبوت إف-850"، المعروف أيضا باسم "فيدور"، وهو اسم روسي يستخدم للذكور، مصمم للقيام بعمليات تعتبر "خطيرة بالنسبة للإنسان بشكل خاص".