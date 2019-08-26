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الرئيسية | بيئة وعلوم | هذه الأعراض تنذر بالإصابة بداء الشلل الرعاش

هذه الأعراض تنذر بالإصابة بداء الشلل الرعاش

هذه الأعراض تنذر بالإصابة بداء الشلل الرعاش
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 26 غشت 2019 - 02:47

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن بعض الأعراض تنذر بالإصابة بمرض الباركنسون المعروف أيضا بالشلل الرعاش، منها أعراض رئيسية تتعلق بالجهاز العضلي الحركي ومنها أعراض ثانوية غير حركية.

وأوضح المركز الألماني أن الأعراض الرئيسية للباركنسون تتمثل في بطء الحركة وتيبس العضلات وارتجاف الأيدي، بينما تتمثل الأعراض الثانوية في فقدان حاسة الشم واضطرابات النوم كصعوبة النعاس والتحدث بكلام غير مفهوم والصراخ أثناء النوم.

لذا ينبغي استشارة طبيب أعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض لبدء العلاج في الوقت المناسب، علما بأنه لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف المتاعب وإبطاء مسار المرض بواسطة الأدوية.

يُشار إلى أن الباركنسون هو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي يؤثر بالسلب على الجهاز الحركي بشكل رئيسي.

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