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الرئيسية | بيئة وعلوم | النظام الغذائي النباتي يهدد الأطفال بسوء التغذية

النظام الغذائي النباتي يهدد الأطفال بسوء التغذية

النظام الغذائي النباتي يهدد الأطفال بسوء التغذية
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 26 غشت 2019 - 07:03

قال الدكتور ياكوب ماسكه إن النظام الغذائي النباتي، الذي يتخلى عن الأغذية ذات المصادر الحيوانية بشكل تام، يشل خطرا على صحة الأطفال.

وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن النظام الغذائي النباتي الكامل يُصيب الأطفال بسوء التغذية، التي تترتب عليها عواقب وخيمة مثل مشاكل النمو والتطور وأمراض خطيرة.

وأضاف ماسكه أن النظام الغذائي السليم للطفل ينبغي أن يتسم بالتنوع والتوازن لإمداد جسم الطفل بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، التي تساعد الجسم على النمو والتطور بشكل صحي.

كما أكد ماسكه على أهمية أن تنتبه الأم النباتية إلى ضرورة إمداد جسمها بالحديد وفيتامين B12 بشكل كاف أثناء الرضاعة الطبيعية لتجنب إصابة رضيعها بسوء التغذية.

وفي حال إصرار الوالدين على أن يتبع طفلهم نظاما غذائيا نباتيا يتخلى عن المصادر الحيوانية بشكل تام، فيجب حينئذ أن يخضع الطفل لفحوصات دم دورية لاكتشاف أي نقص في الوقت المناسب ومواجهته من خلال الجرعة الصحيحة من المكملات الغذائية.

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