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الرئيسية | بيئة وعلوم | "السكر الزائد" بالوجبات الجاهزة يهدد صحة الأطفال

"السكر الزائد" بالوجبات الجاهزة يهدد صحة الأطفال

"السكر الزائد" بالوجبات الجاهزة يهدد صحة الأطفال
هسبريس - د.ب.أ
السبت 31 غشت 2019 - 01:15

حذرت خبيرة التغذية الألمانية ماريا فلوتكوتر من خطورة السكر الزائد بوجبات الرضع الجاهزة على صحة الأطفال؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بالتسوس والبدانة من ناحية، ويؤدي إلى التعود المبكر على المذاق الحلو القوي من ناحية أخرى.

وأوضحت فلوتكوتر أن نسبة السكر بوجبات الرضع الجاهزة ينبغي ألا تزيد عن 5 إلى 7%، مشيرة إلى أن احتواء الوجبة على 10 غرامات من السكر لكل 100 غرام يعد أمرا زائدا عن الحد.

وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أنه من الأفضل إعداد وجبات الرضع في المنزل على النحو التالي: يتم مزج 200 مللي لتر من الحليب كامل الدسم (نسبة دهون 5ر3 %) في وعاء مع 20 غرام من رقائق الشوفان الناعمة، ثم غلي الخليط لمدة 3 دقائق، ثم تركه يبرد، ثم إضافة 20 غرام من الفواكه المهروسة.

يُشار إلى أنه عادة ما يتم تقديم الوجبات الصلبة للطفل اعتبارا من الشهر السادس من عمره، وهي غالبا ما تتألف من حليب وحبوب وخضروات وفواكه وبطاطس ولحوم.

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