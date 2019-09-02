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الرئيسية | بيئة وعلوم | هذه أبرز أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي

هذه أبرز أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي

هذه أبرز أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 07:55

قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن الأعراض المميزة لالتهاب الكبد تتمثل في اللون الأصفر للجلد والعين واللون الداكن للبول إلى جانب أعراض عامة أخرى مثل التعب الشديد والغثيان والقيء وآلام البطن.

وأوضحت المؤسسة أن التهاب الكبد الوبائي له أنواع عدة، هي: التهابات A وE التي تنتقل بسبب تلوث الطعام والماء، والتهابات B وC وD التي تنتقل عبر ملامسة سوائل الجسم الموبوءة عبر الحَقن مثلا أو الاتصال الجنسي غير الآمن.

وقد تترتب على التهاب الكبد الوبائي عواقب وخيمة مثل تليف الكبد أو سرطان الكبد؛ لذا ينبغي علاجه في الوقت المناسب. ويمكن الوقاية من التهاب الكبد الوبائي A وB وD بواسطة التطعيم، علما بأن التطعيم ضد النوع B يحمي أيضا من النوع D، أما النوع C فلا يوجد تطعيم ضده حاليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مزعزع الاثنين 02 شتنبر 2019 - 08:33
أودى كيت اللي جات فيه ملي متمرض كتعاني بوكدك فصمت
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