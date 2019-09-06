دراسة: فقدان الوظيفة يغيّر "الإيديولوجيا السياسية"

هسبريس - وائل بورشاشن

هل يتسبّب فقدان العمل في تغيير الإيديولوجيا السياسية للأفراد؟ انطلاقا من هذا السؤال، تحاول دراسة بريطانية للباحثَين دنجمان وارتز وتوني رودن تتبّع العلاقة بين الإيديولوجيا السياسية والبطالة وفقدان الوظائف.

وذكرت الدراسة، وفق ما أوردَه مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أنّ هناك جدلًا فكريًّا حول مقدار مرونة الإيديولوجيا السياسية عند البالغين، حيث يرى البعض أنها جامدة؛ بينما تؤمن مدرسة فكرية بمرونتها وقابليتها للتغيير، وتستحضر نموذج المهاجرين الذين يتعرضون لصدمات مختلفة، كفيلة بتغيير توجهاتهم السياسية.

وذكرت الدراسة أن الأفراد الذين يفقدون وظائفهم أو يشعرون بتهديد مصالحهم المادية غالبًا ما سيميلون ناحية اليسار، وسيدعمون حينها مخطّطات الدولة للرفاه، فضلًا عن شعورهم بالتّلاحم مع الأفراد الذين يمرّون بنفس تجربتهم الاقتصادية الراهنة. ثم تستدرك موضّحة: الأمر ليس بتلك البساطة؛ لأن الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم سيكونون بحاجة إلى تحقيق نمو وخلق وظائف جديدة، وهذا ما تدعمه الأيديولوجيا السياسية لليمين. فضلًا عن كونهم أكثر عداءً للمهاجرين دون غيرهم، حفاظًا على نصيب السكان الحاليين من الوظائف.

واعتمدت الدراسة على حالات تطبيقية من دولة هولندا، من أجل البحث في هذه الجدلية؛ ووجدت أن الأفراد يتوجهون إلى دعم زيادة إنفاق الدولة لتحقيق الرفاه في حال فقدانهم وظائفهم، كما يدعمون سياسات إعادة التوزيع، وهو ما يدعم توجّهَ فاقدي الوظائف لدعم الأيديولوجيات اليسارية، مضيفة أن الأفراد حتى ولو شعروا بالتحسن وحصلوا على وظائفهم فسيستمرّون في دعمها، مطالبين الدولة بدفع تعويضات عن البطالة.

وتفسّر الدراسة تغيّر الإيديولوجيات بأربع محدِّدات رئيسية، أوّلُها: "الجرعة"، أي مدى قساوة الصدمة الاقتصادية، وحجمها بالنسبة إلى الأفراد، وثانيها: عنصر المفاجأة في الصدمة الاقتصادية وفقدان الوظيفة، وثالثُها: القدرة على مجابهة الصدمة الاقتصادية بامتلاك موارد مالية أخرى، أو مخزون مالي يساعد على الاستمرار، ورابعُها: التّقديرات أو طول أمد الصدمة الاقتصادية.

ووجد الباحثان وارتز ورودن في دراسَتِهما أنّه بتقدُّم العمر تحدث حالة من حالات "الثّبات الأيديولوجي"، عكس صغار السن الذين يكونون أكثر مرونة في تغيير أيديولوجياتهم السياسية، ويضيفان أنّ الحالة الاجتماعية من بين العوامل المؤثّرة أيضا؛ لأنه إذا كان الفرد متكفلًا بأسرة فإنّه يكون بحاجة إلى عمل ثابت وقوانين تدعم استقرار أسرتِه؛ لذلك سيميل ناحية اليمين. بينما إذا كان منفصلًا حديثًا، فهو أكثر عرضة للاضطرابات النفسية وفقدان وظيفته، وبالتالي سيميل ناحية اليسار.

ومن بين العوامل، وفق الدّراسة نفسها، عامل التعليم الذي يؤثّر على طبيعة الوظيفة التي يحصل عليها الشخص، ويؤثر على معتقداته السياسية وعلى ثباتها، بالإضافة إلى الحالة الصحية للأفراد؛ لأنه كلّما كانوا أقلّ صحّة اتجهوا إلى اليسار رغبة في دعم الحكومة قطاعَ الصّحّة، عكسَ الأفراد الأصحاء الذين سيكونون أكثر حفاظًا على وظائفهم، ومن ثم أكثر ميلًا ناحية اليمين، فضلا عن تأثير مقدار دخل الأسرة وطرق الحصول عليه.

ولم تُغفل الدراسة، التي شملت عشرة آلاف هولندي، العامل الجندَري، أو عامل النّوع الاجتماعي، وتجارب العمل السابقة من حيث كون الشخص معتادًا على البطالة، وتوصّلت إلى أن فقدان الوظائف لا يتسبب في تغير أيديولوجي دائما ناحية اليسار عند الأفراد، بل يرتبط هذا التغيُّر بطول أمد فقدان الوظيفة؛ لأنه كلما طالت المدة تحرّك الميل الإيديولوجي بنسبة تبلغ 0.2، تقريبا، ناحية اليسار.

وذكرت الدّراسة أن عنصر المفاجأة في فقدان الوظيفة لا يؤثر كثيرًا على التوجّهات الأيديولوجية، بينما فيما يخص عامل عدم المساواة في الدخل والهجرة، فإن الأفراد الذين يفقدون وظائفهم سيكونون أكثر تأثّرا بسياسات عدم المساواة في توزيع الدخل؛ وهو ما سيجعلهم يميلون إلى سياسات إعادة التوزيع، أي إلى الإيديولوجيات اليسارية. في حين ستكون مشاعر الكراهية تجاه الهجرة هي الأقل تأثيرًا على توجههم نحو اليسار.

وتؤكّد الدراسة نفسها أن العلاقة بين فقدان الوظيفة وتغير الأيديولوجيا السياسية لا تنتج عند الافتقار للمال فقط؛ بل لتغيُّرِ المكانة الاجتماعية، والهوية الخاصة بالفرد، حيث يسعى الأفراد إلى الحفاظ على مكانتهم وهويتهم التي اكتسبوها على مدار أعوام، ولذلك تعاد بلورَة أفكارهم، ويتمسّكون بما يحقّق لهم أكبر قدر ممكن من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.