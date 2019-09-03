24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:32
|17:03
|19:55
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لجنة تحقيق: متشددون يقتلون صحفيا في المالديف
- عطش ساكنة إدوز
- مساواة النساء والرجال في الأراضي السلالية تصل إلى 15 مليون هكتار
- الغرب يزاحم الصين بالاستثمار في "طريق الحرير"
- الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض
تدابير جديدة تسد الفراغ القانوني لتجارة الأحجار النيزكية في المغرب (5.00)
فريق طبّي مغربي يستأصل وَرَمًا ضخما في كِلية بعد عملية "معقّدة" (5.00)
- العثماني: عودة "مغاربة المهجر" دليل على الثقة - (60)
- السياحة الإسبانية تحقق 53 مليار أورو في 7 أشهر - (58)
- انتخابات رئاسية تنتظر الجزائر منتصف دجنبر المقبل - (49)
- فريق طبّي مغربي يستأصل وَرَمًا ضخما في كِلية بعد عملية "معقّدة" - (47)
- غضبة عامل إفران تُخلي "عين فيتال" من الخيول والمحلات العشوائية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بناء مساكن القرية الشمسية يمضي قدما ببنجرير
على بُعد أقل من أسبوعين من افتتاحها الرسمي، تواصل قرية "سولار ديكاتلون أفريكا"، الخاصة ببناء مساكن تعتمد على الطاقة الشمسية، إظهار أشكال بيوت صغيرة مبتكرة مثل بعضها البعض ببنجرير.
ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، فإن أكثر من 400 طالب من جميع أنحاء العالم يوجدون حاليا في منصة البحث "مركز البنايات الخضراء الذكية" في السباق من أجل بناء أفضل منزل ذكي ومستدام، حيث كان قد تم، في 21 غشت 2019، تقديم مرحلة إطلاق بناء وتجميع المنازل الذكية والمتينة، والتي استمر تصميمها لأكثر من عام.
وخلال هذه المرحلة، ستبدأ مجموعات الطلاب بناء منازل تعمل بالطاقة الشمسية، وتتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة مع تصاميم حديثة مستدامة مستوحاة من الموروث الإفريقي.
ويتمثل التحدي الحالي لهذه المجموعات في الانتهاء من بنائه في غضون أسابيع قليلة فقط، قبل الافتتاح الرسمي للقرية الشمسية أمام الجمهور يوم 13 شتنبر الجاري.
ويهدف هذا المشروع، الذي تنظمه تحت الرعاية الملكية جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية بشراكة مع معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة وبدعم من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إلى تمكين هؤلاء الشباب من بناء وتجميع المنازل التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي أمضوا أكثر من عام في تصميمها.
ويتنافس في هذا الحدث أزيد من ألف طالب، سيقومون خلاله ببناء منازل ذكية تعمل بالطاقة الشمسية فقط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
هل بالامكان امتلاك او كراء احدها