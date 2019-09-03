بناء مساكن القرية الشمسية يمضي قدما ببنجرير

هسبريس من الرباط

على بُعد أقل من أسبوعين من افتتاحها الرسمي، تواصل قرية "سولار ديكاتلون أفريكا"، الخاصة ببناء مساكن تعتمد على الطاقة الشمسية، إظهار أشكال بيوت صغيرة مبتكرة مثل بعضها البعض ببنجرير.

ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، فإن أكثر من 400 طالب من جميع أنحاء العالم يوجدون حاليا في منصة البحث "مركز البنايات الخضراء الذكية" في السباق من أجل بناء أفضل منزل ذكي ومستدام، حيث كان قد تم، في 21 غشت 2019، تقديم مرحلة إطلاق بناء وتجميع المنازل الذكية والمتينة، والتي استمر تصميمها لأكثر من عام.

وخلال هذه المرحلة، ستبدأ مجموعات الطلاب بناء منازل تعمل بالطاقة الشمسية، وتتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة مع تصاميم حديثة مستدامة مستوحاة من الموروث الإفريقي.

ويتمثل التحدي الحالي لهذه المجموعات في الانتهاء من بنائه في غضون أسابيع قليلة فقط، قبل الافتتاح الرسمي للقرية الشمسية أمام الجمهور يوم 13 شتنبر الجاري.

ويهدف هذا المشروع، الذي تنظمه تحت الرعاية الملكية جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية بشراكة مع معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة وبدعم من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إلى تمكين هؤلاء الشباب من بناء وتجميع المنازل التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي أمضوا أكثر من عام في تصميمها.

ويتنافس في هذا الحدث أزيد من ألف طالب، سيقومون خلاله ببناء منازل ذكية تعمل بالطاقة الشمسية فقط.