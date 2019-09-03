24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3217:0319:5521:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مديرية الضرائب توفّر خدمة رقمية لبائعي المركبات (5.00)

  2. تدابير جديدة تسد الفراغ القانوني لتجارة الأحجار النيزكية في المغرب (5.00)

  3. فريق طبّي مغربي يستأصل وَرَمًا ضخما في كِلية بعد عملية "معقّدة"‬ (5.00)

  4. مصدر أمني: هذه حقيقة "عصابة الرعب" بشوارع سلا (5.00)

  5. دفاع منعشين عقاريين يطلب إدانة "مول 17 مليار" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | بناء مساكن القرية الشمسية يمضي قدما ببنجرير

بناء مساكن القرية الشمسية يمضي قدما ببنجرير

بناء مساكن القرية الشمسية يمضي قدما ببنجرير
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 10:20

على بُعد أقل من أسبوعين من افتتاحها الرسمي، تواصل قرية "سولار ديكاتلون أفريكا"، الخاصة ببناء مساكن تعتمد على الطاقة الشمسية، إظهار أشكال بيوت صغيرة مبتكرة مثل بعضها البعض ببنجرير.

ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، فإن أكثر من 400 طالب من جميع أنحاء العالم يوجدون حاليا في منصة البحث "مركز البنايات الخضراء الذكية" في السباق من أجل بناء أفضل منزل ذكي ومستدام، حيث كان قد تم، في 21 غشت 2019، تقديم مرحلة إطلاق بناء وتجميع المنازل الذكية والمتينة، والتي استمر تصميمها لأكثر من عام.

وخلال هذه المرحلة، ستبدأ مجموعات الطلاب بناء منازل تعمل بالطاقة الشمسية، وتتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة مع تصاميم حديثة مستدامة مستوحاة من الموروث الإفريقي.

ويتمثل التحدي الحالي لهذه المجموعات في الانتهاء من بنائه في غضون أسابيع قليلة فقط، قبل الافتتاح الرسمي للقرية الشمسية أمام الجمهور يوم 13 شتنبر الجاري.

ويهدف هذا المشروع، الذي تنظمه تحت الرعاية الملكية جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية بشراكة مع معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة وبدعم من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إلى تمكين هؤلاء الشباب من بناء وتجميع المنازل التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي أمضوا أكثر من عام في تصميمها.

ويتنافس في هذا الحدث أزيد من ألف طالب، سيقومون خلاله ببناء منازل ذكية تعمل بالطاقة الشمسية فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hassan Sima الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 10:42
المنازل أغلبهـا جميلة وفيهـا مزايا رائعة لگن لن تناسب الطبقة المتوسطة لأنة ثمن الأرض مرتفع والزحف العمراني يزحف بگثرة عموديا بمعنى ليس لهـم ربح إن لم يگن شقق شي فوق شي للربح السريع أما على شگل منزل فستقام بتگلفة زاءدة مجرد تعليق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ملاحظ الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 10:50
البحث عن سكن
هل بالامكان امتلاك او كراء احدها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.