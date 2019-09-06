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كُتّاب وآراء
مركبة فضاء هندية تستعد للهبوط على سطح القمر
من المنتظر أن تهبط مهمة مركبة الفضاء الهندية شاندريان-2، التي تبلغ تكلفتها 142 مليون دولار، على جزء من سطح القمر لم يُستكشف من قبل.
وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أنه من المقرر أن تصل وحدة الهبوط "فيكرام"، والتي تحمل مسبارا، على القطب الجنوبي للقمر بين الساعة 01:30 والساعة 02:30 صباحا بتوقيت الهند صباح السبت (20:00 -21:00 يوم الجمعة بتوقيت غرينتش).
وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي سيشهد عملية الهبوط مع 60 من طلبة المدارس الثانوية، عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هذه هي الحظة التي ينتظرها بحماس 1.3 مليار هندي".
وأضاف "خلال ساعات قليلة من الآن، ستتم المرحلة النهائية من الهبوط النهائي لشاندرايان-2 على القطب الجنوبي لسطح القمر، وستشهد الهند، والعالم مرة أخرى براعة يحتذى بها لعلمائنا في مجال الفضاء".
وجرى إطلاق المركبة الفضائية "تشاندرايان-2"، التي تعني مركبة قمرية باللغة السنسكريتية (لغة قديمة في الهند) من محطة سريهاريكوتا الفضائية جنوبي البلاد يوم 22 يوليوز الماضي على متن صاروخ محلي الصنع، ووصلت إلى مدار القمر في 20 غشت الماضي.
وتحتوي المركبة تشاندرايان-2، التي تزن 3.8 أطنان وقطعت مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض إلى القمر، على مسبار وجوَّال.
وإذا نجحت الهند في مهمتها، ستصبح رابع دولة تحقق هبوطا سلسا على سطح القمر بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق والصين.
وتعد المركبة شاندرايان-2 ثاني مهمة إلى القمر تقوم بها الهند. وكانت المهمة الأولى شاندرايان-1 أطلقت في عام 2008، وقامت بالدوران حول القمر ولكنها لم تهبط عليه.