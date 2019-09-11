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الرئيسية | بيئة وعلوم | حفريات مغربية تُساهم في افتراض جمجمة الجد المشترك للإنسان

حفريات مغربية تُساهم في افتراض جمجمة الجد المشترك للإنسان

حفريات مغربية تُساهم في افتراض جمجمة الجد المشترك للإنسان
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:00

نجح عالمان، فرنسي وبريطاني، في التوصل إلى صورة مُفترضة لجمجمة آخر جد مشترك للإنسان الحديث بناءً على حفريات وُجدت في عدد من البلدان، من بينها جمجمة الإنسان العاقل التي وُجدت في جبل إيغود بالمغرب سنة 2017.

وبحسب الدراسة العلمية التي نُشرت في مجلة "Nature" من طرف أوريلين منير ومارتا ميرازون لار، فقد تم الاستناد إلى الحفريات الموجودة في عدد من الدول لابتكار نموذج رياضي يتخيل كيف يبدو الإنسان العاقل الأول (Homo sapiens).

ويمثل الباحث الأول مختبر التاريخ الطبيعي للإنسان ما قبل التاريخ بالمركز الوطني للأبحاث العلمية بفرنسا، أما الثانية فهي باحثة من مركز الدراسات التطورية البشرية بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، وقد نُشرت تفاصيل هذه الدراسة في المجلة العلمية أمس الثلاثاء.

واعتمد الباحثان على بيانات تم تجميعها من 263 جمجمة من 29 مجموعة بشرية من نوع الهومينات للتمكن من حساب شكل الجمجمة المحتمل لآخر جد مشترك بين جميع البشر العاقلين، بالإضافة إلى الأسلاف السابقة مثل أسترالوبيثيسين. وتم التوقف عند حدود الجد المشترك بين الإنسان والشمبانزي حتى تمكنا من "نمذجة" الجمجمة بصيغة ثلاثية الأبعاد.

نتائج الدراسة تعطي صورة جُمجمة يبلغ عمرها النظري 300 ألف سنة، ولديها خصائص مدهشة للعلماء لأنها تشبه إلى حد كبير البشر الحاليين، وذلك جلي في القحف المُدور والجبهة المرتفعة نسبياً وانتفاخات مدارية موجهة إلى الأمام قليلاً.

وإلى حد الساعة، توصل العلم إلى أن جنسنا البشري، وهو الهوموسابيان، ظهر في إفريقيا منذ حوالي 300 ألف سنة وفق حفريات جبل إيغود في المغرب، لكن ينقص ذلك عدد من المعطيات نظراً لضُعف الحفريات في هذا المجال، وهو ما دفع الباحثيْن إلى إنشاء حفريات افتراضية.

وقد قارن الباحثان الحفرية الافتراضية التي توصلوا إليها مع خمس حفريات وُجدت في إفريقيا، من بينها جماجم هومو إفريقية يتراوح عمرها ما بين 130 ألف سنة و350 ألف سنة، وتعتبر من بين أقدم أسلاف البشرية.

وذكر العالمان أن الدراسة تكشف أن جنسنا البشري وُلد من تهجين بين سكان من جنوب وشرق إفريقيا وليس نتيجة لمجموعة بشرية واحدة، كما أن سكان شمال إفريقيا قد اختلطوا مع البشر البدائيين المعروفين باسم نياندرتال نتيجة للهجرات إلى أوروبا.

كما تسلط الدراسة الضوء أيضاً على تاريخ خارج إفريقيا، بحيث تدعم الفرضية التي وضعها باحثون آخرون على أساس التحليلات الجينية، والتي تقول إن الإنسان العاقل نجح في التكاثر على التوالي في أوروبا وآسيا وأميركا بعد خروجه أكثر من مرة من إفريقيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ⴰⵎⴴⴰⵔ الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:11
إن تبث العلم قطعيا أن هذا صحيح ، ماذا سنفعل بالدين الذي يقول العكس، يعني الدين من إختراع البشر ولم يكن لهم علم كيف وجد الإنسان، بل قصة أشبه بالخيال العلمي في الأفلام الأمريكية.
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4
2 - abde italia الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:14
نعم وجدنا جمجومة فى ايغود لم يكون الجماعة طروقات مزلت مهمشاة تنتضير أجيال صعيدة سباب ايغود المسؤلون هم المخربون من ايغود
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-12
3 - متتع الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:20
سمحوا لينا حنا باقين مضاربين مع المعيشة الدخول والكوارث الله ينجينا
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15
4 - Hamido الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:21
من نصدق ياترى؟النظرية العلمية ام الموروث الديني ؟لمهم اصل البشر من شمال افريقيا.
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19
5 - Protagoniste الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:23
هي دابا بغيتو تقنعونا صحة باللي جدنا قرد !!!!!
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-14
6 - yassine الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:25
entre nous est le prophète Ibrahim il y a 4000 ans
par contre entre le prophète Adam et Ibrahim personne ne connait la durée, ni théologien ni soit disant scientifique
c'est que des suppositions basées sur rien de concret
une seule vérité révélée : nous sommes tous d'Adam et Adam est de terre
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-9
7 - mohajir الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:27
للأسف الإنسان القديم أخد معه دماغه وترك المغاربة يعيشون بجمجمة فارغة
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31
8 - تايكة غرماد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:28
هناك مشكل مع الفقهاء والأساقفة وحراس المعابد من الذين يعتقدون بالخلق فالتحليل العلمي يتعارض تماما مع ما يسمى الديانات السماوية التوحيدية وهناك صراع خفي بين الطرح العلمي والاعتقاد الديني يكون المواطن العادي حول العالم قد وجد نفسه محاصرا بين العلم واللاهوت مما يخلق له نوع من الإجهاد النفسي والمعنوي ويجعله يتخبط بين النظريتين مما يجعله تائها ويؤثر على نفسية بشكل سلبي وعلى حياته اليومية !!
وهذه من معضلات الانسانية في المستقبل القريب
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4
9 - Lyoussfi الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:31
بغيت نقول للناس اللي كتقول أن التطور عبر الانتقاء الطبيعي غير موجود، فيقو من التنويم و خدمو عقلكم و طرحو الأسئلة بحتو مزيان راه غدي يبان ليكم المنطق.
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16
10 - صالح بوراس الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:33
العلم ينتصر على تخاريف الشيوخ و يستمر في العثور على دلائل مثبتة لتطور الجنس البشري عبر التاريخ
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6
11 - شكرا الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:34
هاته الابحاث تؤكد صحة ما توصل اليه العلماء سابقا ان اول انسان ظهر في افريقيا منذ مئات الاف السنين قبل ان يهاجر اول هجرة الى اسيا وبعدها الى باقي القارات التي كانت ارضا واحدة.اتمنى ان تستمر هسبريس في نشر مواضيع علمية فنحن جاهلون بالكثير من الاشياء
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13
12 - الوجدي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:39
الاستعمار الفرنسي والبريطاني سرقوا كل الكتب من مستعمارتهم وهم يعرفون كل شيء عن انسان مستعمراتهم ويخرجون بتصراحتم......... انجاز عظيم للعماء
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3
13 - غريب الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:41
والله ان امتنا العربية يثيرون الضحك.نجدهم يتبعون نظرية علماء نصارى الضالين كما وصفهم الله سبحانه.انا لا افهم اولسنا مسلمين؟ يقولون انه تم العثور علي جمجمة انسان اقرب الى الانسن العاقل.هل كان هناك انسان عاقل و غير عاقل .ارى ان هذه المصطلحات تصب في نظرية التطور للداروين.لكن حسب ما وصلني من ديني الاسلام فالله سبحانه لما اراد خلق كائن بشري .خلق ابونا ادم الذي علمه الاسماء كلها و كان ذكيا اذن ابونا ادم يعني كان عاقلا و جميل الخلقة.هذا اول بشر على و جه الارض.و لكم اخواني ان تحكموا و تستنتجوا.شكرا.
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8
14 - الزروالي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:47
هذا ما توصل اليه الملحدون فلهم الحادهم ولهم نظرباتهم وفرضياتهم
ولنا ديننا الإسلام الذي يخبرنا في اصح كتاب كتاب الله الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ان اصل البشرية ابونا ءادم عليه السلام ثم خلق الله تعالى من ءادم امنا حواء عليهما السلام فتناكحا وتناسلا حتى كثرت ذريتهما قال ربنا في سورة النساء *(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام)*
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-5
15 - إبراهيم المعلم الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 20:48
الشيء الوحيد الذي ألاحظ هو أن المغاربة احتفظوا على ما يبدوا بسنطيحة هذا الجد المشترك
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5
16 - سعيد مغربي قح الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:06
كلها افتراضات شبه علمية..وديننا الاسلام قد حسم في الأمر..إذ ليس هناك إنسان غير عاقل بل هناك إنسان عاقل واحد بدأت به البشرية لا غير، وهو أبي آدم عليه السلام..ومن أراد أن يكون أبوه أو جده غير عاقلين أو من فئة القردة فذلك شأنه وحده.
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-1
17 - Amazigh amkran الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:18
Il faut éloigner les recherches scientifiques de nos islamistes, ils vont finir par quitter le croire et suivre le savoir. Une catastrophe pour tout un état qui ne base que sur la croyance. Si un changement ait lieu, le Maroc risquera de se développer et aller enfin en avant. Mais que faire de nos cheikhs qui ne vivent que du croire (croyance)
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2
18 - المصطفى الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:20
قال الله جل وعلا: "وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين .قالوا سبحانك لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال ياادم انبأهم باسمائهم. فلما انبأهم بأسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون"
خلق الله ادم عاقلا وعالما ومن له شك في خلق الله للانسان فليرجع الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين اوتوا العلم على مر التاريخ البشري
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-2
19 - محمد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:20
كلما قيل يبقى افتراضات تحتاج الى مزيد ومزيد من التدقيق والتمحيص لدرجة يصعب معه اليقين ويبقى المعطى الديني الثابت افضل من النظريات المتغيرة في كل مرة
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-2
20 - داروين الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 21:21
طفلة صغيرة سألت باها وابويا ..قاليها نعاااج...قاتليه كيف بدأ الخلق ؟
جاوبها : الله خلق أدم وحوااء وتزوجوا وجابو أولاد وبنات وبدأت قصة الخلق .
..!!مشات سـولات مها نفس السؤال ردت عليها : الانسان اصله قرد وتطور وصار يشبه الانسان…
رجعت لبوها: وابويا علاش كتعلمني غلط !! …مي كيقول أن الانسان اصلو قرد . .! …………قال ليها : حبيبتي انا هدرتلك على عائيلتي !!أما العائلة ديال مك بوحدهم
هؤلاء عينة من المتدخلين أعلاه
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-2
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