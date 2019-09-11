24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "على درب 96" تقرر رفع أطول اعتصام بالمغرب
- باحثون يرسمون صورة للساعات الأخيرة قبل ارتطام كويكب بالأرض
- الجمعية الطبية الأمريكية تدعو إلى الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
- توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء
- مخاوف ساكنة أوصفرو
انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة (5.00)
- انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة - (97)
- إقالة بولتن "عاشق الحروب" تبعث الارتياح لدى دبلوماسية المملكة - (47)
- قاتل زوجته في الصخيرات ينتحر قرب وادي الشراط - (46)
- مغاربة يتعرّضون "للنّصب" عبر مواقع البيع والشراء على الإنترنت - (44)
- رصيف الصحافة: التعديل الحكومي يقلّص الحقائب الوزارية بنسبة الثلث - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حفريات مغربية تُساهم في افتراض جمجمة الجد المشترك للإنسان
نجح عالمان، فرنسي وبريطاني، في التوصل إلى صورة مُفترضة لجمجمة آخر جد مشترك للإنسان الحديث بناءً على حفريات وُجدت في عدد من البلدان، من بينها جمجمة الإنسان العاقل التي وُجدت في جبل إيغود بالمغرب سنة 2017.
وبحسب الدراسة العلمية التي نُشرت في مجلة "Nature" من طرف أوريلين منير ومارتا ميرازون لار، فقد تم الاستناد إلى الحفريات الموجودة في عدد من الدول لابتكار نموذج رياضي يتخيل كيف يبدو الإنسان العاقل الأول (Homo sapiens).
ويمثل الباحث الأول مختبر التاريخ الطبيعي للإنسان ما قبل التاريخ بالمركز الوطني للأبحاث العلمية بفرنسا، أما الثانية فهي باحثة من مركز الدراسات التطورية البشرية بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، وقد نُشرت تفاصيل هذه الدراسة في المجلة العلمية أمس الثلاثاء.
واعتمد الباحثان على بيانات تم تجميعها من 263 جمجمة من 29 مجموعة بشرية من نوع الهومينات للتمكن من حساب شكل الجمجمة المحتمل لآخر جد مشترك بين جميع البشر العاقلين، بالإضافة إلى الأسلاف السابقة مثل أسترالوبيثيسين. وتم التوقف عند حدود الجد المشترك بين الإنسان والشمبانزي حتى تمكنا من "نمذجة" الجمجمة بصيغة ثلاثية الأبعاد.
نتائج الدراسة تعطي صورة جُمجمة يبلغ عمرها النظري 300 ألف سنة، ولديها خصائص مدهشة للعلماء لأنها تشبه إلى حد كبير البشر الحاليين، وذلك جلي في القحف المُدور والجبهة المرتفعة نسبياً وانتفاخات مدارية موجهة إلى الأمام قليلاً.
وإلى حد الساعة، توصل العلم إلى أن جنسنا البشري، وهو الهوموسابيان، ظهر في إفريقيا منذ حوالي 300 ألف سنة وفق حفريات جبل إيغود في المغرب، لكن ينقص ذلك عدد من المعطيات نظراً لضُعف الحفريات في هذا المجال، وهو ما دفع الباحثيْن إلى إنشاء حفريات افتراضية.
وقد قارن الباحثان الحفرية الافتراضية التي توصلوا إليها مع خمس حفريات وُجدت في إفريقيا، من بينها جماجم هومو إفريقية يتراوح عمرها ما بين 130 ألف سنة و350 ألف سنة، وتعتبر من بين أقدم أسلاف البشرية.
وذكر العالمان أن الدراسة تكشف أن جنسنا البشري وُلد من تهجين بين سكان من جنوب وشرق إفريقيا وليس نتيجة لمجموعة بشرية واحدة، كما أن سكان شمال إفريقيا قد اختلطوا مع البشر البدائيين المعروفين باسم نياندرتال نتيجة للهجرات إلى أوروبا.
كما تسلط الدراسة الضوء أيضاً على تاريخ خارج إفريقيا، بحيث تدعم الفرضية التي وضعها باحثون آخرون على أساس التحليلات الجينية، والتي تقول إن الإنسان العاقل نجح في التكاثر على التوالي في أوروبا وآسيا وأميركا بعد خروجه أكثر من مرة من إفريقيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
par contre entre le prophète Adam et Ibrahim personne ne connait la durée, ni théologien ni soit disant scientifique
c'est que des suppositions basées sur rien de concret
une seule vérité révélée : nous sommes tous d'Adam et Adam est de terre
وهذه من معضلات الانسانية في المستقبل القريب
ولنا ديننا الإسلام الذي يخبرنا في اصح كتاب كتاب الله الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ان اصل البشرية ابونا ءادم عليه السلام ثم خلق الله تعالى من ءادم امنا حواء عليهما السلام فتناكحا وتناسلا حتى كثرت ذريتهما قال ربنا في سورة النساء *(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام)*
خلق الله ادم عاقلا وعالما ومن له شك في خلق الله للانسان فليرجع الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين اوتوا العلم على مر التاريخ البشري
جاوبها : الله خلق أدم وحوااء وتزوجوا وجابو أولاد وبنات وبدأت قصة الخلق .
..!!مشات سـولات مها نفس السؤال ردت عليها : الانسان اصله قرد وتطور وصار يشبه الانسان…
رجعت لبوها: وابويا علاش كتعلمني غلط !! …مي كيقول أن الانسان اصلو قرد . .! …………قال ليها : حبيبتي انا هدرتلك على عائيلتي !!أما العائلة ديال مك بوحدهم
هؤلاء عينة من المتدخلين أعلاه