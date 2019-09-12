مديرية الأرصاد تصدر نشرة جوية باللغة العربية

هسبريس - محمد الراجي

بعد الانتقادات الواسعة لإصدار النشرات الإنذارية المتعلقة بالأحوال الجوية باللغة الفرنسية، خاصة بعد الفيضانات التي شهدتها عدد من مناطق المغرب في الآونة الأخيرة وخلّفت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، أصدرت مديرية الأرصاد الجوية نشرة إنذارية باللغة العربية.

النشرة الإنذارية المكتوبة باللغة العربية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس مديرية الأرصاد الجوية، وقد استقبلت بحفاوة من قِبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي نشر الوثيقة على صفحته الرسمية في "فيسبوك" مشفوعة بتعليق قال فيه: "هذه أول مرة في تاريخ الأرصاد الجوية يتم إصدار نشرة جوية إنذارية باللغة العربية".

وتضم النشرة الجوية الخاصة الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية اليوم الخميس، على الساعة الحادية عشر و21 دقيقة صباحا، معطيات بالأحوال الجوية المرتقبة لهذا اليوم، ويظهر فيها خطأ يتعلق بالحيز الزمني الذي تهمّه النشرة، حيث كُتب فيها الساعة 24.00 بدل الساعة 23.00.

وتشير الوثيقة ذاتها، المكتوبة جميع مضامينها باللغة العربية، إلى ترقب زخات مطرية رعدية ما بين الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس والساعة الحادية عشرة ليلا (24.00 كما كُتبت خطأ)، وتوقع سقوط زخات مطرية معتدلة هذه الليلة في كل من جرادة وتاوريرت، وكرسيف، ووجدة، وبركان.

ومن الآن فصاعدا، ستصدر مديرية الأرصاد الجوية نشراتها باللغة العربية، بحسب إفادة الحسين يوعابد، مدير التواصل بالمديرية، بعدما كانت في السابق تُنشر فقط باللغة الفرنسية.

وجوابا على سؤال حول سبب عدم إصدار مديرية الأرصاد الجوية نشراتها باللغة العربية خلال السنوات الفارطة، أوضح يوعابد أن ذلك راجع إلى كون النشرات الجوية تكتسي طابعا تقنيا، وتكون مرفقة بترجمة باللغة العربية ليسهل فهمها.

وقُوبل نشْر رئيس الحكومة لنشرة الأرصاد الجوية المكتوبة بالعربية بتعليقات من طرف متابعيه، توزعت بين الترحيب بالمبادرة واعتبارها خطوة إيجابية نحو الالتزام بثوابت الهوية الوطنية ومقتضيات الدستور، وبين السخرية منها.

وكتب مصطفى رشيدي ساخرا من تدوينة رئيس الحكومة: "إنجاز عظيم يستحق الاحتفال. الله يجيب الشتا"، وعلى المنوال نفسه سار يونس بتعليقه: "خاصنا نردو النهار عيد وطني"، بينما علق سي محمد: "واووو على إنجاز"، وكتب إدريس أبو هيثم: "تاريخ الإصدار خاص اكون عيد وطني نحتافلو بيه".

في المقابل، اعتبر معلقون آخرون أن إصدار مديرية الأرصاد الجوية نشرة باللغة العربية يعتبر خطوة جيدة، وكتب عبد الصمد حنين: "ما عندها حتى معنى تكون كلشي إدارتنا بالفرنسية وحنا كندعيو أننا استقلنا وماشي كلشي كايعرف الفرنسية وهذا مؤسف".