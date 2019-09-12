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الرئيسية | بيئة وعلوم | مديرية الأرصاد تصدر نشرة جوية باللغة العربية

مديرية الأرصاد تصدر نشرة جوية باللغة العربية

مديرية الأرصاد تصدر نشرة جوية باللغة العربية
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 12 شتنبر 2019 - 21:10

بعد الانتقادات الواسعة لإصدار النشرات الإنذارية المتعلقة بالأحوال الجوية باللغة الفرنسية، خاصة بعد الفيضانات التي شهدتها عدد من مناطق المغرب في الآونة الأخيرة وخلّفت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، أصدرت مديرية الأرصاد الجوية نشرة إنذارية باللغة العربية.

النشرة الإنذارية المكتوبة باللغة العربية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس مديرية الأرصاد الجوية، وقد استقبلت بحفاوة من قِبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي نشر الوثيقة على صفحته الرسمية في "فيسبوك" مشفوعة بتعليق قال فيه: "هذه أول مرة في تاريخ الأرصاد الجوية يتم إصدار نشرة جوية إنذارية باللغة العربية".

وتضم النشرة الجوية الخاصة الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية اليوم الخميس، على الساعة الحادية عشر و21 دقيقة صباحا، معطيات بالأحوال الجوية المرتقبة لهذا اليوم، ويظهر فيها خطأ يتعلق بالحيز الزمني الذي تهمّه النشرة، حيث كُتب فيها الساعة 24.00 بدل الساعة 23.00.

وتشير الوثيقة ذاتها، المكتوبة جميع مضامينها باللغة العربية، إلى ترقب زخات مطرية رعدية ما بين الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس والساعة الحادية عشرة ليلا (24.00 كما كُتبت خطأ)، وتوقع سقوط زخات مطرية معتدلة هذه الليلة في كل من جرادة وتاوريرت، وكرسيف، ووجدة، وبركان.

ومن الآن فصاعدا، ستصدر مديرية الأرصاد الجوية نشراتها باللغة العربية، بحسب إفادة الحسين يوعابد، مدير التواصل بالمديرية، بعدما كانت في السابق تُنشر فقط باللغة الفرنسية.

وجوابا على سؤال حول سبب عدم إصدار مديرية الأرصاد الجوية نشراتها باللغة العربية خلال السنوات الفارطة، أوضح يوعابد أن ذلك راجع إلى كون النشرات الجوية تكتسي طابعا تقنيا، وتكون مرفقة بترجمة باللغة العربية ليسهل فهمها.

وقُوبل نشْر رئيس الحكومة لنشرة الأرصاد الجوية المكتوبة بالعربية بتعليقات من طرف متابعيه، توزعت بين الترحيب بالمبادرة واعتبارها خطوة إيجابية نحو الالتزام بثوابت الهوية الوطنية ومقتضيات الدستور، وبين السخرية منها.

وكتب مصطفى رشيدي ساخرا من تدوينة رئيس الحكومة: "إنجاز عظيم يستحق الاحتفال. الله يجيب الشتا"، وعلى المنوال نفسه سار يونس بتعليقه: "خاصنا نردو النهار عيد وطني"، بينما علق سي محمد: "واووو على إنجاز"، وكتب إدريس أبو هيثم: "تاريخ الإصدار خاص اكون عيد وطني نحتافلو بيه".

في المقابل، اعتبر معلقون آخرون أن إصدار مديرية الأرصاد الجوية نشرة باللغة العربية يعتبر خطوة جيدة، وكتب عبد الصمد حنين: "ما عندها حتى معنى تكون كلشي إدارتنا بالفرنسية وحنا كندعيو أننا استقلنا وماشي كلشي كايعرف الفرنسية وهذا مؤسف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - إنجاز عظيم ! الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:11
حشومة وعيب ... ننتظر تدابير ملموسة لفائدة الضحايا ...تم التأخر في إخراج صندوق الدعم...يجب وضع برنامج وطني عاجل للساكنة التي تعيش بجوار الوديان ...وفك العزلة عنهم أو برنامج لقرى نموذجية من خلال إعادة اسكانهم مع المواكبة الاجتماعية ...أما اعتبار أن الأمر إنجاز. ..حشومة....
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8
2 - Abdou الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:13
صراحة لو كانت للمغاربة ثقافة الأرصاد الجوية لا نخفظ عدد الضحايا في الفياضانات
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3
3 - Mohamed الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:15
غير ستناو دابا تسخط عليكم فرنسا وترجعوها بالفرنسية هههههه
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12
4 - Md bihi الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:15
وفرحان أويييي ، حققتو إنجاز عظيم ، يعني ملّي ولّات النشرة الجوية بالعربية تحسّن الجو مبقاو فيضانات ولا حرائق ولا كوارث ، غير نعسو على الجنب ليمن ونتهناو . شكرا أسي العثماني العزّاي .
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5 - غريب الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:16
وااااااااو. وتعلمنا اللغة العربية . كانت قاسحة علينا و على مديرية الارصاد. هذا انجاز عظيم .شحال من واحد باغي يتعلم العربية و لكن صعيبة.مهم راه تعلمناها .و خاصنا نهاجروا للدول العربية باش زيدوا نتقنوها مازيان.
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2
6 - مواطن عربي الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:17
انا مواطن عربي زرت شمال المغرب لعدة ايام قادماً من فرانسا ووجدت كل شئ مكتوباً باللغة الفرنسية حتى اللوحات الاشهارية مكتوبة بالفرنسية فقلت في نفسي لابد ان اغلبية السكان في مدن الشمال يتحدثون الفرنسية كما هو الحال في تونس والجزائر فكانت المفاجأة ان سكان الشمال لايتكلمون الا الدارجة ودارجة تختلف عن الداخل عندها ادركت مدى الغباء في صناع القرار ورؤساء الشركات الذين يعملون الاشهار بلغة لا يجيدها المتلقي ، حتى انه قيل لي ان كثيرا من الاوراق في الجهات الحكومية مكتوبة بالفرنسية وان كثيرا من الناس يحتاجون الى من يترجمها لهم ، المشكلة اساسها الفئة الفرانكوفونية في الرباط ، والاعجب من ذلك انهم اذا ارادوا كتابة شي بالعربية فانهم يترجمونه من الفرنسية فتأتي كتاباتهم العربية ممسوخة مثل من كتبها .
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7 - النرويجي الأسمر الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:24
الإجراء الذي يجب أن يكون بديهيا في مجتمع متحضر بدولة تحترم الدستور و قيم حقوق الإنسان، أصبح تبدو لنا كسابقة ليس لها مثيل و مبارة لا مثيل لها، لدرجة أن رئيس الحكومة ترك كل مشاغله و مسؤولياته (التي لا يتحكم فيها أصلا، و إنما يملى عليه ما يجب فعله و ما لا يجب فعله)، ليكتب تعليقا عن الموضوع على صفحته في فيسبوك؟!!!!!!!!!!!!!!!!
في مجتمع متحضر بدولة ديمقراطية، الشعب و مؤسسات الدولة و المسؤولون و الموظفون يستعملون اللغة الأم في كل شيء، من الأمور الرسمية إلى غاية أبسط و أتفه الأشياء التي تخص الحياة اليومية.
شعب لا يحترم لغته الأم، شعب متخلف يشعر بالنقص و الدونية، و لا يستحق الإحترام، و دولة تحارب لغتها الأم من أجل تثبيت لغة أجنبية، دولة فاسدة متخلفة، تعرف أنها لا تساوي شيئا على الساحة الدولية، و لا تستحق الإحترام.
و لا حول و لا قوة إلا بالله. و حسبي الله و نعم الوكيل.
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8 - LARBI الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:50
نريدها كذلك بالأمازيغية لأنها أيضا لغة رسمية.
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9 - متتبع هيسبريس الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:57
اللهم إن هذا لمنكر
جدة وكتفرج فالنشرة الجوية بالعربية و الأمازيغية منذ زمان او ملي نطون غادي للكلية تقول ليا لبس راه كاين البرد اولا هز المضلة راه تلشنا غتكون
ملاحظة جدة مقرياش فرونسي منين كتجيب النشرة الجوية؟؟؟
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