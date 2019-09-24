الإمارات تحتضن فعاليات مؤتمر دولي لعلاج الأورام

هسبريس - و.م.ع

تستضيف دبي، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل، فعاليات "مؤتمر ومعرض التميز في علاج الأورام".

ويشارك في المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار "القضاء على مرض السرطان"، أبرز المتخصصين وخبراء الأورام من المنطقة والعالم، لمناقشة أحدث الممارسات الدولية والتعرف على آخر الاستكشافات والتطورات مع التركيز على الكشف المبكر والعلاج والتعليم.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الدولي نحو 3500 زائر ومشارك من جميع أنحاء المعمور.

وقال المنظمون إن المؤتمر سيسلط الضوء على التخصصات الفرعية الخمسة عشر للأورام التي تهم سرطان الرأس والعنق وسرطان الثدي وسرطان الجهاز الهضمي وعلم الأورام النسائي وأورام المسالك البولية وتصوير السرطان والتغذية وسرطان الرئة والتمريض الخاص بعلم الأورام والعناية التلطيفية وجلسة الأورام المناعية وعلم الأحياء وغيرها".

وعلى هامش المؤتمر، يقام معرض مصاحب يجمع أكثر من 30 علامة تجارية وجهة عارضة من المنطقة والعالم لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المتقدمة في مجال علاج الأورام. ويتيح هذا المعرض الفرصة للمعنيين في هذا القطاع للتحاور والنقاش مع كبار الأطباء والجراحين المتخصصين في المجال.

وتسعى الإمارات إلى الحد من معدلات الوفيات المرتبطة بالسرطان بنسبة 18 في المائة بحلول عام 2021؛ من خلال التركيز على تحسين خيارات المعيشة والعادات الغذائية الجيدة بين السكان، إلى جانب نشر التوعية حول أضرار التدخين، ونشر أهمية ممارسة التمارين الرياضية بين أفراد المجتمع، وفقا للمنظمين.