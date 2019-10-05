أول مرة بكلميم .. منظار لاستئصال كلية مصابة

هسبريس من الرباط

أفلح فريق طبي بالمستشفى الجهوي بكلميم في إجراء أول عملية جراحية لاستئصال كلية مصابة بورم سرطاني؛ وذلك باستخدام تقنية الجراحة بالمنظار.

واستفادت من التدخل الجراحي الأول من نوعه امرأة تبلغ من العمر 49 سنة، كانت تعاني من ورم سرطاني في كليتها اليمنى.

وأكد الطاقم الطبي الذي يشرف عليه الدكتور هشام وعزيز أن العملية مرت في ظروف جيدة، موردا أن هذه النوع من العمليات الجراحية المعقدة يستغرق عادة من ثلاث إلى أربع ساعات.

وساعد في إجراء العملية الدكتور عزيز عموش، الطبيب الأخصائي في جراحة المسالك البولية، وفريق طبي يشتغل في المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، ويتكون من طبيب متخصص في التخدير والإنعاش، إضافة إلى ممرضين.