تتويج بريطاني وأمريكيَّين بـ"نوبل للطب 2019"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن معهد "كارولينسكا" السويدي في ستوكهولم، اليوم الاثنين، فوز الأمريكيين ويليام كايلن وكريك سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب، لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين وتتكيف مع مستوياته.

وذكرت لجنة الجائزة المرموقة أن "معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة"، مضيفة أن "هذا الاكتشاف مهد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات؛ والعديد من الأمراض الأخرى".