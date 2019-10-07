تتويج بريطاني وأمريكيَّين بـ"نوبل للطب 2019"

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تتويج بريطاني وأمريكيَّين بـ"نوبل للطب 2019"
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 11:10
أعلن معهد "كارولينسكا" السويدي في ستوكهولم، اليوم الاثنين، فوز الأمريكيين ويليام كايلن وكريك سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب، لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين وتتكيف مع مستوياته.
وذكرت لجنة الجائزة المرموقة أن "معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة"، مضيفة أن "هذا الاكتشاف مهد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات؛ والعديد من الأمراض الأخرى".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - طبيب الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 11:44
الشعوب تفكر وتبتك ما يعود بالنفع على الانسانية بينما الشعب المغربي باقي كايتسنا الدولة تعطيه حقو من الفوسفاط و جوج بحورا . حقا المغاربة هم سبب تخلف المغرب .
2 - تتويج الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 12:01
فيما تويج المغربي باكبر براااد فالعلااام انجاز عضيم الشعب المغريبي والعراااااب اجمعين
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