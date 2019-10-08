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إعلان ثلاثة أسماء فائزة بجائزة نوبل في الفيزياء
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 12:00
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، فوز الكندي ـ الأمريكي جيمس بيبلز، والسويسريين ميشيل مايور وديدييه كويلوز، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019؛ وذلك لإسهاماتهم في فهم تطور العالم وموضع الأرض بالنسبة للكون.
وذكرت لجنة نوبل أن أبحاث بيبلز قدمت أساسا لفهم تاريخ الكون من الانفجار الكبير وحتى اليوم. واكتشف الباحثان السويسريان، في عام 1995، كوكبا خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم شبيه بالشمس.
وسيحصل بيبلز على نصف الجائزة، التي يبلغ إجمالي قيمتها نحو 830 ألف يورو، بينما يقتسم السويسريان النصف الثاني.