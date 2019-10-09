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الرئيسية | بيئة وعلوم | التدخل النفسي المسبق يخفض الكراهية ضد المسلمين

التدخل النفسي المسبق يخفض الكراهية ضد المسلمين

التدخل النفسي المسبق يخفض الكراهية ضد المسلمين
هسبريس - إفي
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 07:26

إلقاء اللوم على مجموعة بالكامل بسبب ارتكاب فرد واحد لأعمال متشددة هو أمر سهل ويطلق عليه الخبراء النفسيون مصطلح "نفاق تحميل الذنب الجماعي"، وهو حجر الأساس في خطابات الكراهية.

لكن المتخصصين توصلوا إلى أن تدخلا مسبقا يمكنه "تعديل" وتقليص العداء ضد مجموعة ما، وفقا لنتائج دراسة قادتها إميلي برونو، من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، ونشرتها الإثنين مطبوعة "نيتشر هيومن بيهيفيور" العلمية.

وأراد الباحثون خلال الدراسة تحليل مدى الكراهية أو مشاعر العداء ضد المسلمين- وهي المجموعة التي تتعرض بشكل متكرر للهجوم في جميع أنحاء العالم- وما إذا كان ممكنا تجنب تطورها أو الحد منها عن طريق تدخل مسبق.

وأوضحت الباحثة آنا أوربيولا، من جامعة غرناطة الإسبانية: "نطلق على الوصم الجماعي لكافة المسلمين- مثلا- بالأعمال الإرهابية مصطلح نفاق تحميل الذنب الجماعي، خاصة حين يكون مصدر هذه السلوكيات هو مجموعتنا".

ويحدث هذا النفاق مع الأفراد "من خارج المجموعة" أو الأشخاص الذين لا ينتمون إلى "مجموعتنا"، ويمكن ملاحظته بسهولة إذا ارتكب مسلم اعتداء، فيكون من السهل وصم الجميع، لكن إذا كان المنفذ أوروبيا أبيض البشر "فيكون الأمر متعلقا بعمل بعينه، واقعة فردية لشخص متوهم، دون أن ندين مجتمعنا بالكامل".

واعتبر واضعو الدراسة أن التدخل المسبق نموذج قابل للتطبيق، خاصة في العملية التعليمية ووسائل الإعلام، مع أهمية التأكيد أن الأعمال الإجرامية تكون فردية، إذ لا يتم تحميل مجموعة اجتماعية ثقافية بالكامل مسؤولية ما ارتكبه شخص واحد فقط، والحيلولة دون حدوث صدام بين الثقافات.

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