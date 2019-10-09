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الرئيسية | بيئة وعلوم | ثلاثة علماء يحرزون جائزة نوبل للكيمياء لـ2019

ثلاثة علماء يحرزون جائزة نوبل للكيمياء لـ2019

ثلاثة علماء يحرزون جائزة نوبل للكيمياء لـ2019
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:19

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، اليوم الأربعاء، فوز الأمريكي المولود في ألمانيا جون بي غودإناف، والبريطاني ستانلي ويتينغهام والياباني أكيرا يوشينو بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019 لتطويرهم بطاريات الليثيوم أيون القابلة للشحن.

وذكرت لجنة نوبل أن بطاريات الليثيوم أيون الخفيفة والقوية والقابلة لإعادة الشحن تُستخدم اليوم في العديد من المنتجات، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات الكهربائية.

وأضافت اللجنة أن هذا النوع من البطاريات بإمكانه تخزين كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي يمكن استخدامها في جعل العالم خاليا من الوقود الأحفوري.

وأشارت اللجنة إلى أن غودإناف المولود عام 1922 في ألمانيا يعتبر بذلك الفائز الأكبر سنا بجائزة نوبل على الإطلاق.

وذكرت اللجنة أن الجائزة ستُقسم بالتساوي على العلماء الثلاثة، والتي يبلغ إجمالي قيمتها نحو 830 ألف يورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عادل الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:27
كنتُ اقرأ في كثيييير من المنتديات والصفحات أن مخترع بطارية اليثيوم هو عالم مغربي وبأنه ساهم في تطور قطاع الهواتف ةلنقالة وغيرها الخ الخ.. لوهلة ومن كثرة تلك المقالات والأخبار ظننت أن الأمر صحيح فعلا لياتي هذا الخبر الآن ويؤكد العكس..اشعر بخيبة أمل لأنني عندما رأيت العنوان فرحت لوهلة وقلت ربما من بينهم ذلك العالم المغربي لأكتشف الآن انه مصنوع من خيال المؤلفين كما تصنع الحكومة الحالية الاف الأوهام والخدع التي تحعل هذا الشعب مغيب عن الحقيقة..
لنا الله.
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2 - Hicham mohamed الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:35
سؤالي يتجه للقارءين.لماذا لم يتم إدماج عالمنا المغربي الذي عمل على البطاريات اللتيوم
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3 - نوبل المغربية الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:36
وأين العالم السيد اليزمي، المغربي الجنسية من كل تلك البطاريات؟ أم أنه بعيد عن النوبل بسبب جنسيته غير الامريكية؟
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4 - اسامة الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:40
تبارك لله العالم الالماني عندو 97 عام وباحث كمياء ،فعلا شعوب تستحق الإحترام
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5 - youness الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:44
جائزة ثمنها بخس لعلماء أفنوا حياتهم من أجل البشرية بالمقارنة مع جائزة تقدم للاعب لاينفع إلا نفسه
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6 - متتبع الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:45
جائزة نوبل للكيمياء لـ2019 .. تتويج مستحق .. هنيئا لليباني (لغة التدريس: الدارجة اليبانية سابقا) وللبريطلني (لغة التدريس: الدارجة الإنجليزية سابقا) وللأمريكي من أصل ألماني (لغة التدريس: الدارجة الألمانية سابق)
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7 - خالد الغالي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:46
و أين هو العالم المغربي البروفيسور رشيد اليزمي الحاصل على عدد كبير من براءات الإختراع باعتراف عالمي، و أهم اختراعاته بطارية الليثيوم القابلة للشحن، هو أول من اخترع هذا النوع من البطاريات، وهو الآن يعمل مديرا للأبحاث بالطاقة المتجددة بجامعة "نان بانغ" بسنغافورة، وحصل على عدة جوائز عالمية من عدة دول، آخرها جائزة الإبداع العلمي والتكنولولجي من أمير الكويت سنة 2018 لماذا لم يحصل على جائزة نوبل لهذه السنة 2019 ؟!
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