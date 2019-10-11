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الرئيسية | بيئة وعلوم | "عيش الغراب" يقلل الإصابة بسرطان "البروستاتا"

"عيش الغراب" يقلل الإصابة بسرطان "البروستاتا"

"عيش الغراب" يقلل الإصابة بسرطان "البروستاتا"
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 07:20

خلصت دراسة إلى أن الرجال الذين يأكلون المشروم (عيش الغراب) تنخفض لديهم نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأربعاء أن دراسة يابانية توصلت إلي أن المشروم مفيد بصورة خاصة لمن هم فوق 50 عاما، الذين يأكلون الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن القليل من الخضروات والفاكهة.

وقالت الدراسة، التي نُشرت في دورية دولية خاصة بالسرطان، إن الذين يأكلون المشروم مرة أو مرتين أسبوعيا تنخفض لديهم فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، وذلك مقارنة بمن لا يأكلون المشروم.

وأشارت الدارسة إلى أن من يأكلون المشروم ثلاث مرات أو أكثر أسبوعيا تنخفض لديهم نسبة الإصابة بالمرض بنسبة 17%.

ويشار إلى أن سرطان البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعا التي تصيب على الرجال، حيث تم تسجيل أكثر من 2ر1 مليون حالة إصابة جديدة عام 2018، كما ترتفع خطورة الإصابة بالمرض مع التقدم في السن.

ومن المتوقع أن يصاب رجل من كل ثمانية رجال في بريطانيا في المستقبل بسرطان البروستاتا في مرحلة من حياتهم.

ويشار إلى أن المشروم يستخدم بصورة واسعة النطاق في آسيا من أجل منافعه الغذائية ولأغراض طبية.

وقال الأستاذ شو زهانج، المدرس في كلية الصحة العامة بجامعة توهوكو في اليابان، والذي ترأس الدراسة " أظهرت الدراسات التي تم إجراؤها على الخلايا الحية أن المشروم يمكنه منع الإصابة بسرطان البروستاتا".

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