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الرئيسية | بيئة وعلوم | رابطة طبية تحذر: السهر يهدد المراهقين بالسكري

رابطة طبية تحذر: السهر يهدد المراهقين بالسكري

رابطة طبية تحذر: السهر يهدد المراهقين بالسكري
هسبريس - د.ب.أ
السبت 12 أكتوبر 2019 - 01:03

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال من أن السهر يهدد صحة المراهقين؛ حيث إنه يرفع خطر إصابتهم بداء السكري، بالإضافة إلى زيادة محيط الخصر وتراكم الدهون في منطقة البطن، خاصة لدى الفتيات.

ولتجنب هذه المخاطر، شددت الرابطة على أهمية أن يأخذ المراهقون قسطا كافيا من النوم؛ حيث ينبغي أن تتراوح مدة النوم بين 8 و10 ساعات.

وكي ينعم المراهقون بنوم هانئ ومريح، يتعين عليهم الابتعاد عن الشاشات بكل أنواعها سواء شاشة التلفاز أو شاشة الهاتف الذكي قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعة.

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