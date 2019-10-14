"نوبل الاقتصادية" تعود لهنديّ وأمريكي وفرنسيّة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، فوز الهندي أبهيجيت بانيرجي والفرنسية إستير دوفلو والأمريكي مايكل كريمر بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2019، وأنهم سيقتسمون قيمتها المالية بالتساوي.

وذكرت لجنة الجائزة أن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه الإشكالية إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الأطفال.