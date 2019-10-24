دراسة توصي بدواء أمراض القلب لمكافحة السرطان

هسبريس - متابعة

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن عقارًا يستخدم على نطاق واسع لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يساعد في مكافحة السرطان وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد أبحاث "إم آر سي" للعلوم الطبية في لندن، ونشروا نتائجها، في دورية (Nature Metabolism) العلمية.

وأوضح الباحثون أن تطور الخلايا في جسم الإنسان بشكل غير صحيح، يمكن أن يؤدي إلى سهولة الإصابة بالسرطان، ولهذا السبب، يبحث العلماء عن أدوية جديدة قادرة على التأثير في العمليات المتعلقة بشيخوخة الخلايا.

ووفا للعلماء، فإن الشيخوخة الخلوية هي عملية طبيعية تسمح للجسم بالتخلص من الخلايا القديمة والتالفة التي لم تعد تفي بالغرض منها، لكن هذه العملية قد تتعطل، ويمكن أن تسهم في نمو وانتشار أورام السرطان.

ويبحث العلماء عن أدوية جديدة يمكنها أن تقتل الخلايا التالفة والمصابة بالشيخوخة التي قد تشكل تهديدًا للصحة، لكنهم نظروا في الأدوية الموجودة بالفعل، لاكتشاف تأثيرها على هذه العملية.

وقام الفريق بتجربة العديد من الأدوية الموجودة بالفعل، واختبارها على كل من الخلايا السليمة والخلايا المصابة بالشيخوخة.

ووجد الباحثون ضالتهم في مركب دوائي يسمى "Ouabain" يشكل جزء رئيسيًا من فئة العقاقير التي تستخدم لعلاج أمراض القلب مثل "ديجوكسين"، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب والرجفان الأذيني.

واكتشف الفريق أن هذا المركب الدوائي يمكن أن يقتل بشكل انتقائي أنواعًا مختلفة من الخلايا المتقادمة، بما في ذلك الخلايا التي أصيبت بالشيخوخة بسبب السرطان أو بسبب التعرض للعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.

واعتبر الفريق أن هذه النتائج تجعل هذا المركب مرشحًا محتملاً لاستخدامه كدواء واسع المجال يستهدف مجموعة متنوعة للغاية من الخلايا المصابة بالشيخوخة، وبالتالي يسهم في علاج السرطان.

وقال البروفيسور جيسوس جيل إن "الفريق توصل إلى هذا الاستنتاج من خلال اختبار الدواء على أجسام الفئران التي تعاني من وجود خلايا مصابة بالشيخوخة، نتيجة أمراض سرطانية في الكبد ونتيجة تلقيها العلاج الإشعاعي".

وأضاف أن "هذه الأدوية مستخدمة بالفعل لعلاج أمراض القلب، لذلك يمكن إعادة ضبطها لعلاج قائمة طويلة من الأمراض، بما في ذلك السرطان".

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن مرض السرطان، يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، بنحو 13% من مجموع وفيات سكان العالم سنوياً.

وتتسبب سرطانات الرئة والمعدة والكبد والقولون والثدي وعنق الرحم في معظم الوفيات التي تحدث كل عام بسبب السرطان، وفق المنظمة.